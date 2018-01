Barja: "No me tengo que volver loco y seguir trabajando"

Actualizada 07/01/2018 a las 14:35

El canterano de Osasuna Kike Barja, protagonista del partido al participar en el tercer gol del equipo rojillo y marcar el cuarto, ha demostrado que tiene los pies en el suelo. "Esto es como un sueño y toca disfrutar, pero no he hecho nada todavía, no me tengo que volver loco y seguir trabajando", ha dicho.

Sobre la jugada de su gol, ha recordado que la acción se ha ajustado a sus aptitudes: "Mucha gente sabe cuáles son mis características, que siempre intento encarar aunque no me salgan las cosas".

Al analizar el partido, ha reconocido que "ha sido un poco loco". "Nos ha hecho daño el segundo gol justo antes del descanso, pero el equipo ha salido espectacular en el segundo tiempo", ha añadido.

