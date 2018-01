Miguel Flaño, Sergio Herrera y Tano, protagonistas de la primera rueda de prensa 'Osasuntxiki'

Actualizada 04/01/2018 a las 20:15

Durante las navidades, Osasuna da un protagonismo especial a los niños. El máximo exponente de su iniciativa por acercar el fútbol a los más pequeños es el torneo Interescolar, que hoy ha conocido a los finalistas que pelearán por el trofeo el próximo 7 de enero. Pero desde Fundación Osasuna ha surgido otra iniciativa, estrenada este jueves en Tajonar, que ha querido hacer de 11 jóvenes aficionados, periodistas por un día. Sus primeros entrevistados: Miguel Flaño, Sergio Herrera y Tano Bonnin.

Izan Zariquiegui, de 11 años, preguntó a Miguel Flaño: ¿Qué significa para ti ser capitán de Osasuna?

¡Imagínate! Mucho orgullo: yo cuando era pequeño como vosotros soñaba con llegar al primer equipo, con ser capitán... Yo os diría que disfrutéis y no penséis a largo plazo, si no en el siguiente entrenamiento, en el siguiente día y luego las cosas van llegando. Para mí es un privilegio entrenar cada día y vivir diferentes situaciones como capitán de Osasuna.

Xabier Borja, de 8 años, preguntó a Sergio Herrera: ¿Cómo paras los penaltis?

Los penaltis, como todo, consiste en trabajar y entrenar, tanto con mi compañero Manu, como con el entrenador de porteros. También se hacen estudios, pero al final consiste en tomar una decisión y tener la suerte de que lanzador y portero coincidan en el lado.

Daniel, rojillo de 14 años, cuestionó a Tano: ¿Cómo te sientes al estar en El Sadar y escuchar a la afición animar sin importar el resultado?

Cuando llegué aquí ya dije que era un sueño contar con una afición que te apoya tanto en las buenas como en las malas. No hay palabras para describirlos, esta afición es una de las mejores de España.

Amaiur, de 9 años, preguntó al guardameta burgalés: ¿Cuando os enfrentásteis ante el Alcorcón y sufriste el 'mamporrazo' te mareaste?

Son circunstancias del juego, nos arriesgamos a eso. Al prinicipio me vi bien, sin problemas, pero conforme pasaron los minutos me encontraba peor y antes de tener un susto decidí pedir el cambio.

Hoy hemos realizado la primera rueda de prensa osasuntxiki. ¡Nuestros pequeños periodistas han demostrado que prometen... y mucho! pic.twitter.com/5qg5DR8XLM — C. A. OSASUNA (@CAOsasuna) 4 de enero de 2018

Nestor Delgado, de 7 años, preguntó a Tano: ¿Qué esperabas del club cuando viniste a Osasuna?

No me lo pensé dos veces: un club grande, con historia en Primera división y al que había seguido desde Villarreal. Es un privilegio para mi poder defender estos colores y jugar ante una afición tan grande como esta.

Ainhoa Redrado, la única rojilla presente y de 12 años, preguntó al veterano capitán: ¿Crees que tenéis equipo para volver este año a Primera?

Lo creo. Estoy convencido, a pesar de que en este momento no estemos en la mejor posición, tengo plena confianza en la plantilla, creo que hay mucho potencial y mucho por sacar. Creo que nuestro objetivo está bien claro desde el primer día y es conseguir el ascenso. Evidentemente, el camino nunca es fácil, se pasan momentos en los que hay que remar más todavía, pero estoy convencido de que al final estaremos arriba, de que subiremos y de que viviremos una temporada muy bonita.

Eneko Ollacarizqueta, uno de los benjamines del grupo con 6 años, preguntó a Herrera: ¿Cómo te sentiste en el partido contra el Cádiz, cuando paraste tres penaltis?

Es algo que nunca había vivido, una experiencia que no había sentido antes. Fue una mezcla de sensaciones: cuando acabó el partido estaba muy satisfecho por haber podido ayudar al equipo a conseguir los tres puntos en un campo tan difícil como el Carranza. Luego, en la habitación, me encontré peor por la presión y porque provoqué uno de los tres penaltis tras un acto que no debí cometer. Al final salió bien, me fui muy contento y a ver si se puede volver a repetir.

Aimar Muñoz, de 9 años, escogió a Tano para preguntar: ¿Con qué ánimos y fuerza estáis para empezar la segunda vuelta?

Esta semana de vacaciones nos ha venido muy bien para recargar las pilas, para refresacar la cabeza y renovar ganas e ilusión. Mis compañeros transmiten una energía para lo que es necesario trabajar mucho. Sé que, cada domingo, vamos a hacer todo lo posible por llevarnos los tres puntos y estar lo más arriba posible.

Iñigo Redrado, el otro benjamín de 6 años, preguntó a Sergio Herrera: ¿Desde pequeño querías ser portero?

Jugaba con gente mayor y siempre me ponían de portero. Se me fue dando bien, no tenía miedo y además era alto para mi edad, lo que era un plus. Me gustaba mucho el no correr (risas). Me identifico mucho con la posición, es un desgaste psicológico muy fuerte que te exige estar concentrado los 90 minutos, centrado en el balón y en no fallar. Me gusta por eso, por ser importante para el equipo y porque te hace sentir importante dentro de una plantilla.

Iker Guerrero, de 10 años, quiso saber: ¿qué ha sido lo mejor y lo peor de estos meses? ¿Cómo creéis que se puede mejorar?

Sergio Herrera: "En lo personal es poder estar disfrutando de cada partido en El Sadar. Jugar aquí es un privilegio del que pocos pueden disfrutar. Eso mientras mi exequipo (el Huesca) va líder. No me cambio para nada. A nivel colectivo, no empezamos bien dejándonos llevar bastantes puntos en los últimos minutos. El equipo supo cambiar el chip, con 12 jornadas sin perder, haciendo un buen fútbol y siendo uno de los equipos menos goleados. Creo que ese es el camino y el equipo está concentrado en ello, en seguir unido y, con el trabajo del día, empezaremos a sumar de tres en tres"

Miguel Flaño: "Todos tenemos la sensación de que, yendo a por nuestra mejor versión como lo estamos haciendo, buscándolo todavía más y exigiéndonos más, somos un equipo más fuerte. Esa confianza es algo positivo. Lo peor: que queremos ganar todos los partidos y no ha sido así. Es algo que forma parte del fútbol y hay que interiorizarlo".

Y por último, Jorge Arbilla, de 7 años, preguntó a los tres futbolistas de Osasuna: ¿Podríais contarnos alguna anécdota que os haya pasado durante un partido de fútbol?

Tano: "A veces, nos ponen camisetas para que firmemos. Y Mateo, entonces entrenador del filial, había dejado su casco ahí. Salía con prisa y pregunté al delegado si había que firmar el caso. Me dijo que sí y me fui. Luego me enteré que no había que firmarlo y que Mateo tenía un cabreo...".

Miguel Flaño: "Hace muchos años, en mi primer año como profesional, estábamos jugando un partido y a César Cruchaga le vinieron ganas de ir al lavabo. Fue una situación cuirosa que no influyó en el resultado. Puede pasar de todo durante un partido, no es lo normal, pero hay que estar preparado"

Sergio Herrera: "A mi se me cayó una lentilla durante el partido del Sporting. Lo mío son más locuras de portero, que con los años vas mejorando".

Selección DN+