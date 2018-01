Actualizada 03/01/2018 a las 22:43

Cada momento del Interescolar se vive intensamente. Las emociones están presentes en cada partido. Y más cuando se acerca el día más esperado. No todos logran el objetivo, algunos quedan a mitad de camino pero las ganas y la ilusión no cesan y, a veces, ante todo pronóstico, te acaban sorprendiendo y dejando un paso más cerca de la final.



Este es el caso de Esclavas Sagrado Corazón y Santa Luisa de Marillac. Por primera vez desde que se unieron al torneo, estos dos colegios han alcanzado pasar de la fase de grupos, pero no solo eso, sino que también han conseguido hacerse un hueco en las semifinales. Esclavas tras imponerse por 2-0 a Camino de Santiago y Santa Luisa de Marillac por un gol en el último instante de partido ante San Miguel de Orkoien que finalizó 3-2.



“Estamos con una ilusión tremenda, sobre todo, por ellos que nunca habían pasado ni de fase de grupos. Es algo ilusionante y que nadie se esperaba”, asegura el entrenador del colegio de Pamplona, Julen Galdeano, que añadió que “está siendo una experiencia muy bonita y al jugar este Interescolar se van a llevar un recuerdo buenísimo que van a recordar siempre”.



El técnico de los chicos de Barañáin, Roberto García de Galdeano, coincidió en que “ha sido muy emotivo porque nunca habíamos pasado de la fase de grupos. Ha sido un partido muy disputado y cuesta pasar porque el rival te aprieta y lo vives con más emoción”.



Conforme se acerca la final la competitividad es mayor, pero Julen Galdeano cree que cada rival es complicado de superar. “Todos los partidos han sido duros. Hemos tenido enfrentamientos en los que nos daban por perdedores y realmente siendo equipo hemos llegado hasta aquí. Que sigan así que se lo merecen”, opina.



Una sorpresa que ratifica el jugador de Esclavas Sagrado Corazón Mikel Zandueta. “Este torneo me está gustando mucho porque es solo una vez al año y no me esperaba llegar a semifinales. Me siento orgulloso. Espero que hagamos lo que podamos e intentemos pasar a la final”, señala el joven futbolista.



El deseo de llegar vivos a la última eliminatoria es compartido por ambos equipos, sin embargo, solo uno podrá hacerlo ya que estos dos colegios son rivales hoy en semifinales a las 10.30 h. Solo uno vivirá una final del torneo por primer vez y solo uno podrá seguir el camino hacia el título.



Aunque las ganas son enormes, el jugador de Santa Luis de Marillac Miguel Bada reconoce que no será nada fácil. “Está siendo muy difícil pero estoy muy contento. Lo mejor es disfrutar y jugar con mis amigos”.



Roberto García de Galdeano ya se siente satisfecho por el trabajo de sus jugadores y cree que “los chavales han estado muy bien y lo hemos merecido. No esperábamos llegar hasta aquí. Ahora que sea lo que Dios quiera, solo queda disfrutar. Nuestro objetivo era pasar de la fase de grupos y estar aquí es un regalo para ellos”.



Un regalo también para el hermano de Julen Galdeano y principal entrenador de Esclavas. “Yo a este equipo lo entrené en iniciación. Realmente era mi hermano el que estaba llevándolos, pero no ha podido estar aquí por lo que es un regalo también para él”, confiesa.

ESTE JUEVES, DÍA DE SEMIFINALES



Junto a Esclavas y Santa Luisa, el miércoles se clasificaron Luis Amigó y Eulza, que serán los protagonistas de la otra semifinal mixta en Tajonar (10.30h.), de donde saldrá el otro finalista.



Pero también vuelven a la competición las chicas, que jugarán sus respectivas semifinales a las 12.00 horas. La Presentación se enfrentará a Cardenal Ilundáin y Ezkaba a Esclavas Sagrado Corazón.

