Actualizada 27/12/2017 a las 22:34

El Club Atlético Osasuna ha presentado su recurso ante el Comité de Apelación en relación a la incomparecencia del Club Gimnástic de Tarragona en el encuentro perteneciente a la jornada 17 de LaLiga 123.

El Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol desestimó, el pasado 20 de diciembre, el recurso presentado por Osasuna relativo a la incomparecencia del equipo catalán, pese al incumplimiento de éste de la circular Nº5 Disposición Decimoséptima de la Federación, que establece lo siguiente: "Tratándose de competiciones de carácter profesional, y a fin de no incrementar los problemas derivados de lo ajustado del calendario oficial, en los supuestos en que, por concurrir causa reglamentaria, el árbitro suspenda un partido antes de su comienzo o de su terminación, el equipo visitante procurará permanecer en la localidad en la que se desarrolla el evento a fin de que, si cesa la causa que motivó tal suspensión, el encuentro se celebre dentro de las veinticuatro horas siguientes".

Uno de los principales argumentos que expuso el Comité de Competición en su resolución es que al no existir un nuevo señalamiento para el partido, no puede existir la incomparecencia. Para la entidad rojilla, el Nástic de Tarragona incumplió las reglas de juego en el paso previo al citado señalamiento ya que éste fue bloqueado por la entidad catalana al negarse a jugar durante las 24 horas siguientes y, por tanto, no ofreciendo al árbitro, el SR. Milla Alvendiz y a la entidad rojilla la posibilidad de establecer una hora para la disputa del partido. Por este motivo y por respeto a sus socios y aficionados, en Club ha presentado un recurso ante el Comité de Apelación.

