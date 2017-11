20/11/2017 a las 06:00

Montaña rusa de emociones lo vivido ayer en El Sadar. Si en algún partido anterior me quejaba de que no me había divertido, durante el enfrentamiento contra el Alcorcón no pararon de suceder cosas, algunas muy negativas. Con la cabeza se escapa el partido para Osasuna, y los golpes en la cabeza nos hicieron a todos un nudo en la garganta. Fran Mérida celebró su regreso al once tras la sanción con dos buenos goles. En el primero robó, condujo y marcó de un tiro ajustado al palo. En el

✖ Contenido exclusivo para suscriptores de DN + Para disfrutar sin límites de todo el contenido de Diario de Navarra debes estar suscrito. Suscríbete

Tengo una suscripción » Suscríbete a DN+ y disfrutarás de... Nueva publicación diaria interactiva para Tablet

Acceso a todos los contenidos exclusivos de www.diariodenavarra.es

Nueva App Móvil , alertas, boletines, podcast y contenidos exclusivos multiplataforma

Todas las ventajas del Club del Suscriptor

Selección DN+