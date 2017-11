12:56

Diego: "No me gusta hablar de los que no están (Lillo). El que salga lo hará bien. Pero si fuera el entrenador rival pensaría que este equipo es el menos goleado, casi siempre con la misma línea defensiva, así que han funcionado bien. Queremos seguir funcionando igual de bien entre quien entre. Es un reto para los jugadores que esperan su oportunidad".