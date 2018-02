Sabalza afronta su segundo mandato con "alegría, ilusión y responsabilidad"

Actualizada 15/11/2017 a las 20:30

Luis Sabalza, que ha tomado este miércoles posesión del cargo de presidente de Osasuna para los cuatro próximos años, ha afirmado que afronta su segundo mandato con "alegría, responsabilidad y la máxima ilusión".

Sabalza ha tomado posesión del cargo como candidato único, al igual que en diciembre de 2014, después de que en esta ocasión la junta electoral invalidara los preavales económicos exigidos por los estatutos del club a los otros dos aspirantes: Juan Ramón Lafón y Víctor Álvarez, de al menos 4,2 millones de euros.

La junta electoral no admitió el preaval de Álvarez "al no tener la consideración de aval o preaval" y ser una "simple carta de manifestaciones", y el de Lafón al no estar emitido por una entidad recogida en el registro del Banco de España tal y como indican los estatutos.

Lafón ha anunciado este miércoles en rueda de prensa que acudirá a la justicia ordinaria para pedir la nulidad del artículo por el que no fue aceptado como candidato y forzar la convocatoria de nuevas elecciones.

Sabalza, tras la toma de posesión, ha ofrecido una rueda de prensa en la que se ha mostrado partidario de olvidar lo sucedido durante la pre-campaña electoral y ha indicado que como presidente de Osasuna no puede enjuiciar la decisión de Lafón de acudir a la justicia ordinaria. Ha dicho que Lafón es libre de "defender sus ideas" por la vía judicial y ha señalado que la junta directiva defenderá los intereses del club y de la propia junta.

Asimismo, ha aseverado que quería que se hubieran celebrado las elecciones y le "duele" que los socios no hayan podido votar, pero ha destacado que deben cumplirse los estatutos y "no pueden cuestionarse las instituciones ni las reglas del juego".

Ha recordado que los nuevos estatutos fueron aprobados mayoritariamente y "democráticamente" el pasado mes de marzo por los socios compromisarios en asamblea y "no se pueden saltar las reglas".

"Poco tenemos que decir de lo ocurrido en los últimos días. Nosotros hemos cumplido con los estatutos. Agradecemos a los socios que nos avalaron con sus firmas, un respaldo que nos ha ilusionado enormemente", ha manifestado.

Sabalza, que ha asegurado que este será su último mandato, se ha mostrado "ilusionado" con poder presidir el club en su centenario en 2020 y ha destacado que trabajarán por Osasuna sin perder la línea que les ha "caracterizado" de "rigor, honradez y transparencia".

Ha manifestado que se proponen retos "más ambiciosos si cabe" que cuando accedieron al club hace tres años, en diciembre de 2014, y ha añadido que trabajarán para que "Osasuna sea cada vez más fuerte y más moderno" y pueda "retener" a los mejores jugadores salidos de la cantera.

El presidente osasunista, que se ha mostrado abierto a modificar los estatutos, ha asegurado que "nunca consentirá que Osasuna sea una sociedad anónima deportiva".

