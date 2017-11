Torres: "Ganar el domingo supone mucho más que tres puntos"

Actualizada 14/11/2017 a las 15:22

El jugador de Osasuna Roberto Torres ha afirmado hoy que en el vestuario rojillo están "contentos" con el primer tercio del campeonato, con el equipo situado en puestos de ascenso directo y a un punto del liderato, aunque ha subrayado la igualdad en LaLiga 1/2/3 y que no se puede bajar el ritmo.

"Esperábamos estar arriba porque creíamos que es donde tenemos que estar y por lo que debemos pelear. Estamos contentos. Llevamos un inicio de liga muy bueno, aunque en los primeros partidos los resultado no salieron", ha dicho Torres en referencia a la falta de victorias en las tres primeras jornadas.

El futbolista navarro ha destacado la solidez del equipo en una categoría tan competitiva: "Llevamos una racha muy buena (12 partidos seguidos sin perder) y estamos consiguiendo mantener la portería a cero muchos días (8 jornadas)".

"Eso es vital en Segunda, pero esto no para. Tenemos ganas de que llegue el domingo y volver a ganar", ha declarado en rueda de prensa tras el entrenamiento en Tajonar.

El centrocampista rojillo cree que será difícil que un equipo se despegue del grupo cabecero: "Hay mucha igualdad. Seguro que esto va a ser así hasta el final. Todos los partidos se deciden por pequeños detalles y seguro que el domingo va a volver a ser así", ha dicho.

Osasuna, tras ganar el pasado viernes en Córdoba, recibirá el domingo en El Sadar al Alcorcón, decimoséptimo clasificado, aunque Roberto Torres ha recordado que LaLiga 1/2/3 está abierta a las sorpresas en cada jornada.

"Fácil no es nada. El Granada es el mejor equipo al que nos hemos enfrentado y el otro día le ganó el Sevilla Atlético, que no había ganado ningún partido. Eso significa que no te puedes despistar ningún momento y cada rival te puede poner en aprietos", ha opinado.

"Hay que estar al cien por cien para estar en el partido y que el rival no te dé ningún susto", ha añadido Roberto Torres, quien ha apuntado el deseo de la plantilla de volver a ganar en casa después de dos empates seguidos en El Sadar.

"Es la asignatura que tenemos pendiente después de los últimos resultados. Veníamos de cuatro empates seguidos, con dos en casa. Ganar el domingo supone mucho más que tres puntos. Es ganar dos partidos seguidos, seguir arriba y otro golpe de confianza, que siempre es bueno", ha finalizado.

