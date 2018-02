Sabalza, presidente de Osasuna hasta 2021

14/11/2017 a las 06:00

Luis Sabalza es ya el presidente de Osasuna hasta noviembre de 2021. Así lo proclamó este lunes la Junta Electoral después de rechazar los recursos presentados por las candidaturas Osasuna Cambio y Somos 15.910. Ninguna de las dos cumple, a juicio del organismo regulador de las elecciones, los criterios que marcan los estatutos del club.



En una rueda de prensa en la que estuvieron el presidente de la Junta Electoral, Daniel Salinas López, y dos miembros más, Leyre Díez Irigoyen y Ricardo Sandúa Mañú, dieron lectura a la resolución adoptada en la tarde del lunes y en la que se reafirman en lo que ya resolvieron en primera instancia. El preaval de Osasuna Cambio no puede ser considerado preaval y la entidad inglesa que avala a Lafón no está inscrita en el Banco de España. Después, en el turno de preguntas, aportaron más detalles a la argumentación meramente jurídica que ofrecieron durante doce minutos.



Daniel Salinas explicó cómo comprobaron el preaval de Osasuna Cambio, que presentó un documento del Banco de Santander de Jalisco y otro de una oficina del BBVA de Miranda de Ebro. “Nosotros hablamos con una persona del BBVA de la oficina de Merindades de aquí de Pamplona exponiéndole lo que habíamos recibido, ante lo cual le comunican a la persona que ha emitido ese documento, que es la persona de Miranda de Ebro, que es quien nos responde a nosotros diciendo que eso no es un preaval, que les ha explicado que es una carta de intenciones. Si en una carta él mismo te dice que esto no es un preaval sino una carta de intenciones no ha lugar a más. Nosotros nos pusimos en contacto con el BBVA de Pamplona porque era más fácil, pero quien nos responde es la persona de Miranda de Ebro”, explicó el presidente de la Junta Electoral.

BLANCO Y EN BOTELLA



Ante las dudas que suscitó el tema de la comprobación tras el recurso presentado hace unos días por Osasuna Cambio, Salinas procedió a leer la respuesta que les dio el BBVA de Miranda de Ebro. “Yo si quieres te leo el documento: ‘En relación a la consulta que se ha efectuado esta mañana en las oficinas de Pamplona sobre la candidatura Osasuna Cambio el documento que se ha emitido no es un preaval’. Quien nos lo manda es la misma persona que aparece en la tarjeta que nos da la candidatura (para que la Junta Electoral le llamase e hiciese la comprobación oportuna). ‘El documento que se ha emitido no es un preaval’ (vuelve a leer). No me lo estoy inventando. Y eso quiere decir que si estás pidiendo un preaval y esa misma persona te dice que no es un preaval, blanco y en botella. No me hace falta ser abogado para entender esto”, explicó.



Salinas también se refirió al documento presentado por Somos 15.910. “Vamos a un notario (Alfredo Aldaba Yoldi) y le damos los poderes para que pregunte en el Banco de España y vea la relación de todas las entidades. Ese listado lo tenemos aquí y esa empresa (Rainbow Merchant Limited) no figura en ningún momento. Blanco y en botella. Si el Banco de España te dice que esa empresa no figura no podemos aceptar ese preaval que los estatutos te dicen que tienen que estar registrados en el Banco de España”, contó el presidente de la Junta Electoral. “No figura que esté registrada y por mucho que hables con esa persona si los estatutos te dicen que tienes que estar registrado en el Banco de España y no lo estás te pueden decir misa, que está incumpliendo los estatutos”, zanjó.



Así que Salinas proclamó a Luis Sabalza como presidente de Osasuna, aunque el acto formal de toma de posesión seguramente se celebrará este martes en El Sadar. Osasuna Cambio ya anunció que, a pesar de su disconformidad con la decisión, no acudirá a los tribunales, mientras que Somos 15.910 lo está valorando.

Selección DN+