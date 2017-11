La junta electoral y Sabalza firmarán este miércoles el traspaso de poderes

Actualizada 14/11/2017 a las 15:36

Luis Sabalza será investido como presidente de Osasuna este miércoles, a las 18:30 horas, en la Sala de Presidencia del estadio de El Sadar, cuando la junta electoral firme el traspaso de poderes.

Sabalza no necesitará elecciones para ser elegido presidente después de que la junta electoral no diera validez a las candidaturas 'Somos 15910' y 'Osasuna Cambio' al no cumplir sus preavales los requisitos recogidos en los estatutos.

