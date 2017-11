Actualizada 13/11/2017 a las 20:48

Luis Sabalza ha sido proclamado hoy presidente de Osasuna como candidato único al no prosperar las impugnaciones presentadas por los otros dos aspirantes después de que la junta electoral invalidara sus preavales económicos, requisito exigido solo a Juan Ramón Lafón y Víctor Álvarez.

Sabalza estaba exento de presentar este preaval exigido por los estatutos del club, de 4,2 millones de euros, como presidente saliente y tras haber obtenido beneficios Osasuna durante la última temporada.

Lafón y Álvarez entregaron sus respectivos preavales el pasado 3 de noviembre, pero la junta electoral no adoptó la decisión de no dar validez a los documentos hasta el día 7, asesorados por dos abogados contratados por el club, cuando las votaciones estaban previstas para el domingo día 19.

La junta electoral explicó el pasado martes que no admitió el preaval de Álvarez al "no tener consideración de aval o preaval" y ser una "simple carta de manifestaciones", y el de Lafón al no estar emitido por una entidad recogida en el registro del Banco de España tal y como indican los estatutos.

Estos dos aspirantes impugnaron esta decisión a finales de la pasada semana ante la junta electoral, formada por cinco socios a sorteo, quienes ha anunciado este lunes en rueda de prensa que se ratifican en su postura y por lo tanto quedan descartados como candidatos oficiales y proclaman presidente a Sabalza.

La junta electoral ha destacado que han "defendido" su cometido "sin saltarse ni una coma" de los estatutos del club y sin "dejarse influir" por nadie dentro del club como se insinuó desde alguna candidatura.

Dicho organismo, que ha comunicado su dictamen a los dos aspirantes rechazados, ha señalado que le hubiera gustado la celebración de las votaciones, pero ha subrayado que no puede "saltarse los estatutos", por lo que la "única candidatura que cumple" los requisitos es la liderada por Sabalza, que como las otras dos cumplió con el número de avales de socios requerido.

Álvarez afirmó el viernes pasado que acataría la decisión de la junta electoral y descartaba acudir a la justicia ordinaria, mientras que Lafón tiene previsto, en principio, agotar la vía judicial.

Sabalza, que ha sido presidente desde diciembre de 2014 hasta hace pocos días que presentó su dimisión para presentarse a las elecciones, seguirá en el cargo cuatro años más, a pesar de que en marzo anunció el adelanto electoral al estar entonces "harto" por lo que consideraba una "cruzada" contra la junta directiva.

Previsiblemente tomará posesión del cargo el miércoles o el jueves, por lo que presidirá el encuentro del próximo domingo contra el Alcorcón en el estadio El Sadar, día en el que estaban previstas las votaciones en este proceso electoral.

Selección DN+