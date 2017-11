'Osasuna Cambio' dice que la convocatoria de elecciones no se ajustó a los estatutos

Actualizada 13/11/2017 a las 20:57

'Osasuna Cambio' ha reaccionado a la proclamación de Luis Sabalza como presidente de Osasuna por la junta electoral con un comunicado en el que apunta que la convocatoria de elecciones no se ajustó a los estatutos.

La candidatura encabezada por Víctor Álvarez dice que en el comunicado que ha presentado ante la junta electoral una documentación que "certifica que el artículo 27 no se cumplió a la hora de convocar las elecciones" de modo que "nos encontramos ante un proceso no válido".

La junta electoral se ha ratificado este lunes en su decisión de no admitir el preaval de Álvarez al "no tener consideración de aval o preaval" y ser una "simple carta de manifestaciones", algo con lo que en la candidatura 'Osasuna Cambio' no están de acuerdo: "Es indudable que el documento que presentamos se ciñe a la definición del Banco de España de preaval. Nos parece gravísima esta decisión de dejarnos fuera del proceso electoral. Nuestros abogados nos han asegurado que llevando el caso a los Tribunales se nos otorgaría la razón, pero no lo vamos a hacer porque anteponemos el bien de Osasuna".

