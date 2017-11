11/11/2017 a las 06:00

Osasuna da la sensación de controlar los partidos. Ayer esperábamos una salida en tromba del equipo para marcar pronto y ahondar en la crisis del Córdoba pero en su lugar pareció que los rojillos tenían el freno de mano echado. Querían hacer cosas diferentes pero en parte porque el rival no les dejaba y en parte porque simplemente no salían el hecho es que no hubo ocasiones de gol en la primera mitad. Arriba Diego Martínez optó por la movilidad y las permutas de lo que acabó siendo un