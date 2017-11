Actualizada 10/11/2017 a las 17:29

Imagínense que vuelven a sus ocho años. ¿Cuál era su sueño entonces? Ser bombero, médico, maestro, futbolista... ¿Y si entonces le hubieran dicho que eso que más deseaban no iba a poder ser? Por desgracia, a 'Paquito' le pasó. Con tan solo ocho años, los médicos le dijeron que debido a un problema en el crecimiento de los huesos de su cadera, no podría volver a calzarse las botas.

Por fortuna, 'Paquito' no estaba solo. Sus vecinos de la localidad extremeña de Arroyo de San Serván le ayudaron a ver que su idilio con el deporte rey no había acabado. Si no podía ser futbolista, entonces ellos le harían su entrenador estrella. Es por eso que, desde este verano, el San Serván de Primera extremeña tiene en su cuerpo técnico al integrante más joven del fútbol español.

Así lo cuentan en 'La entrañable historia de Paquito' publicada en el periódico ABC. Ahora, 'Paquito' disfruta de la mejor cara del fútbol y es la estrella de su club, donde triunfa ayudando en sus labores de técnico del primer equipo del San Serván a Luismi Patiño.

EL BENJAMÍN ROJILLO SE VUELCA CON 'PAQUITO'

Pero mucho antes de llegar a los rotativos, la historia del técnico más precoz del fútbol español llegó a oídos de los técnicos del equipo benjamín de Osasuna. Los jóvenes futbolistas navarros empatizaron con su homólogo extremeño y quisieron enviarle su apoyo, grabando el vídeo que adjuntamos a continuación y haciéndole llegar una elástica de Osasuna firmada por todos ellos.

La respuesta no se ha hecho esperar y, ayer por la tarde, el San Serván publicaba un vídeo en el que se veía a 'Paquito' recibir el regalo de los rojillos acompañado de los jugadores que 'dirige' desde hace unos meses.

Nuestro Entrenador Paquito recibe la camiseta del @CAOsasuna en su nombre y de todo el club muchas gracias pic.twitter.com/CRB5QbSZqD — FotoPrensaCDSANSER (@FPcdarroyo) 9 de noviembre de 2017