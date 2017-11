Actualizada 10/11/2017 a las 22:55

Xisco Jiménez es un hombre de principios. Su trabajo es marcar gol y no importará quién esté enfrente que el balear lo dará todo por conseguirlo. Contra el Córdoba no tuvo demasiadas ocasiones, pero las que tuvo las envió a portería: una dio con Kieszek cuando el '17' rojillo las tenía todas consigo para abrir el marcador; la otra, un testarazo imparable después de un grandísimo pase de Sebas Coris. Pero Xisco, contento por dar los tres puntos a su equipo, no lo celebró. Porque el otrora delantero del Córdoba llegó a portar el brazalete de capitán blaquiverde y eso para él significa mucho.

"Venimos de una racha que no es mala, de once partidos sin perder", explicó Xisco ante las cámaras de Gol. "Había mal sabor de boca con cuatro empates y ganar era muy importante para nosotros", dijo.

El delantero balear dejó claro que el objetivo de Osasuna esta temporada debe ser el ascenso y que el partido contra el Córdoba "era importante si queremos estar arriba", dijo, ya que "hay que sumar de tres en tres para que cuando llegue el final de liga estemos con opciones".



Al acabar el partido, Xisco estaba muy satisfecho de poder romper la racha de cuatro empates consecutivos, dos de ellos sin ver portería. "Nos había faltado más acierto, pero la solidez defensiva la teníamos bien porque somos el equipo menos goleado. Hoy tampoco hemos tenido muchas ocasiones, pero de las dos claras que he tenido, he podido meter una", dijo.



Sobre su pasado cordobesista, dijo que regresar era algo "bonito": "Córdoba es como una casa para mí, viví años muy bonitos. Tengo muchos amigos en el club y la ciudad y siempre es bonito jugar contra compañeros y amigos. Seguro que sacan esta situación adelante, aunque hoy me tocaba tirar hacia lo mío", apuntó.