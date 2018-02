Actualizada 10/11/2017 a las 08:40

Las precandidaturas Osasuna Cambio y Somos 15.910 no se dan por vencidas. El grupo que encabeza Víctor Álvarez presentará hoy su recurso ante la Junta Electoral por su preaval mientras que el liderado por Juanra Lafón lo hizo ayer por la tarde. La Junta Electoral, que resolverá la semana que viene, rechazó el martes a esta primera candidatura por presentar una documentación que es una carta de intenciones y a la segunda, por no presentar un preaval de una entidad que esté en el registro del Banco de España. No cumplen con los estatutos.



Osasuna Cambio ha pedido que se retrasen las elecciones y se convoque una asamblea extraordinaria y urgente, un hecho que es materialmente imposible. Expresaron su deseo de “la paralización del proceso electoral y el retraso de las elecciones, dada la importancia que tiene para el Club Atlético Osasuna que sus socios continúen teniendo la posibilidad de decidir, algo que ocurre tan solo en tres equipos más de la Liga”.



El grupo de socios expuso ateniéndose al informe presentado por el letrado de la Junta Electoral, Eugenio Salinas Casanova, “existe un grave problema de redacción en los Estatutos que da pie a confusión y a distintas interpretaciones”. El abogado “corrobora esta mala redacción asegurando literalmente” que “la redacción de los Estatutos quizás no es la más acertada, puesto que más que un preaval, lo que en el fondo se está exigiendo es un aval”.



La precandidatura entiende que “existen dos interpretaciones posibles”. La que mantiene Osasuna Cambio es que “lo que exigen los Estatutos es un preaval, definido por el Banco de España como un documento expedido por una entidad financiera que, sin constituir un compromiso en firme, expresa una disposición favorable a otorgar un aval definitivo”. “Consideramos injusto quedarnos fuera del proceso electoral”.

Proponen “buscar una solución y una voz autorizada que desatasque el problema” bien mediante la Ley del Deporte o bien Asamblea Extraordinaria Urgente “para este mismo fin de semana, a fin de que sean los socios compromisarios quienes aclaren la controversia estatutaria y definan la interpretación correcta y concreta de este punto de los estatutos”. Este hecho tan inmediato es imposible por varios puntos de los estatutos.



Lafón sigue adelante



Juanra Lafón sigue adelante con sus actos. Presentó al que sería el patrocinador, la empresa de iluminación italiana Disano, que daría 300.000 euros. Para Tajonar, ha llegado a un acuerdo con Vogue por 60.000 euros. El precandidato subrayó que tienen las “esperanzas intactas de elecciones”. “En ningún momento se dijo que nuestro preaval no era válido sino que la opinión del letrado de la Junta Electoral se ha centrado en que tenía que estar registrado en el Banco de España. Nuestro aval es europeo y primero está el mutuo reconocimiento entre estados de la Unión Europea. Y la total validez para ser emitido en España”.