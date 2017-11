Actualizada 09/11/2017 a las 13:04

El presidente del Córdoba, Alejandro González, aseguró este jueves que, pese a la mala marcha del equipo, la plantilla de jugadores apoya la labor del entrenador, Juan Merino, y que en el club están "todos a una" para que cambie la situación de un equipo que marcha penúltimo en la Liga 1|2|3.



"Esperemos que las cosas salgan bien mañana ante Osasuna -partido de la decimocuarta jornada de LaLiga 1/2/3 que se disputará en Córdoba-.", afirmó.



"Sabemos que es un partido que no va a ser fácil porque el rival viene en una dinámica muy positiva, pero hemos hecho cosas increíbles y creo que mañana es un día bonito para volver a hacerlas y darle una alegría a nuestra afición", señaló González a los periodistas en un acto al que asistió en el Hospital Reina Sofía.

El presidente reconoció que la situación deportiva "ahora mismo no es la mejor", aunque estimó que se trata de algo "coyuntural" y que "nadie esperaba".

González añadió que "la historia de este club está escrita desde el sufrimiento y eso lo ha hecho grande", y se mostró "seguro de que la historia va a terminar bien" porque no se imagina en junio en una situación que "no sea seguir celebrando victorias" del equipo.