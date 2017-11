Actualizada 08/11/2017 a las 14:01

El entrenador de Osasuna, Diego Martínez, ha manifestado hoy que deben tener la "máxima atención" en el partido del viernes en el Nuevo Arcángel (21 horas) al enfrentarse a un Córdoba "herido" y con "mucha necesidad" que le hace ser "más peligroso".

El conjunto navarro se encuentra a un punto del liderato a pesar de haber encadenado cuatro empates consecutivos y se medirá el viernes a un equipo en descenso, aunque el técnico rojillo ha subrayado que es "anecdótica" la situación actual del Córdoba.

"Es un equipo que tiene buenos jugadores y es un campo difícil. Debemos tener la máxima atención porque además es un rival herido, con mucha necesidad y le hace ser más peligroso", ha afirmado en rueda de prensa tras el entrenamiento a puerta cerrada en Tajonar.

El entrenador gallego ha destacado que aunque su equipo suma once jornadas sin perder y es "competitivo" le cuesta "la misma vida cada partido", y ha apuntado que ante el Granada hubo un "gran desgaste" en uno de los partidos "más exigentes" de la temporada.

"Vamos a Córdoba con la ambición y deseo de ganar. Estamos ilusionados y somos optimistas. Tenemos delante una gran oportunidad", ha dicho Diego Martínez.

El técnico vigués ha señalado que no mira la clasificación, tampoco cuando su equipo fue líder cuatro jornadas seguidas, y ha indicado que "mal" no pueden estar, a pesar de los empates, si están a un punto del primer puesto.

"Eso no quita que queremos volver a ganar ya, pero hay que currárselo", ha subrayado Diego Martínez, quien ha comentado que los cuatro empates seguidos han sido ante rivales "complicados".

Ha destacado la "positiva" evolución en el aspecto defensivo, "nos volvemos a sentir fuertes", ha dicho, si bien ha admitido que deben mejorar en la creación de juego. "Queremos volver a recuperar nuestro nivel con el balón, queremos tener más fluidez y crear más ocasiones de gol, y recuperar profundidad, que es cierto que no hemos tenido en los dos últimos partidos. No hemos estado a gusto en este aspecto, pero no solo depende de ti", ha explicado.

Ha declarado que tiene "confianza" en recuperar la mejor versión de equipo ofensivamente y ha negado que el equipo haya perdido la capacidad para sorprender a los rivales. "Es cuestión de que en otros partidos hemos estado más fluidos, más acertados y más precisos. Hay partidos que te salen mejor y los rivales también juegan", ha dicho el técnico rojillo, que ha asegurado que "hay margen de mejora y crecimiento" pero con "humildad".

Preguntado por la incidencia en el juego ofensivo de la ausencia de Fran Mérida en los dos últimos partidos por sanción, Diego Martínez ha señalado que el centrocampista catalán es "influyente", pero "no habría que personalizar tanto en él".

"Nos aporta mucho y no solo Osasuna, sino cualquier rival de la categoría echaría de menos al Fran Mérida de este año", ha apuntado. Por último, el entrenador vigués ha afirmado que la plantilla no entra en el proceso electoral del club, sino que "focaliza" sus esfuerzos en el aspecto deportivo.

"Intento mantener a mi equipo sin ninguna distracción. Estamos centrados en el proceso deportivo tan ilusionante y difícil que nos toca vivir este año. Respetamos este proceso institucional, pero focalizamos toda nuestra energía en lo deportivo", ha finalizado.