Lafón desvela que el origen de su aval es una entidad financiera británica

Actualizada 07/11/2017 a las 20:59

El precandidato a la presidencia de Osasuna por 'Somos 15.910', JuanraLafón, ha ofrecido una rueda de prensa en su sede de la Plaza del Castillo para explicar el origen del preaval que presentó el pasado viernes a la Junta Electoral y que está en proceso de ser aprobado. Tal y como han explicado, se trata de la entidad financiera británica Rainbow Merchant Limited.

Esta empresa, con sede en Londres, habría sido la encargada de aportar la cantidad requerida -4,25 millones de euros- por la Liga para poder optar a los comicios. "Hemos esperado a dar la identidad del avalista hasta tener las firmas", ha explicado Lafón nada más comenzar su comparecencia, para después aclarar que "no tiene ninguna contraprestación".

Tal y como han explicado, optaron por la entidad londinense "a última hora" ya que contaban con esta y otra opción y las estudiaron hasta el último momento. El trato es el siguiente: Rainbow Mechant LTD. aportaría los 4,25 millones y Lafón y sus directivos tendrían que pagar el 4% de esta cantidad, que este año sería de unos 25.000€. Además, deberán responsabilizarse con "la totalidad de su patrimonio". No se ha especificado qué cantidad del aval cubre ese patrimonio personal y cuánto aportaría Rainbow Merchant LTD.

Así lo ha contado Lafón: "Hemos puesto nuestro patrimonio pero no llegábamos a los 4 millones. Este aval nos costará un 4% de lo avalado, unos 25.000€", ha dicho. Luego ha añadido que entre ellos no existe el temor a perder su patrimonio: "las posibilidades de perderlo por una mala gestión son remotísimas".

Una vez resuelta esta incógnita, sólo queda saber si la Junta Electoral dará como válido el preaval presentado. El principal escollo a salvar radica en la exigencia de los estatutos de que la entidad que avale esté inscrita en el Banco de España, algo que los londinenses no cumplen: "están en trámites para inscribirse", ha explicado Lafón, para luego explicar que su avalista "opera en España desde hace años" con la Seguridad Social, Hacienda o el Ministerio del Interior.

"No tenemos dudas de que este aval es válido en España y que lo es para el club", ha dicho Lafón. El precandidato a la presidencia de Osasuna ha dicho que Rainbow Merchant LTD sí que figura en el Banco Central Europeo, entidad ligada al Banco de España, y que además se han "asesorado con abogados" y se les ha comunicado que el aval "es válido": "Nos asiste el Derecho Comunitario y la Ley del Deporte".

SI NO SE LO ADMITEN, RECURRIRÁN A LA JUSTICIA

Desde 'Somos 15.910' han explicado que son conscientes de la posibilidad de que, con los estatutos en la mano, la Junta deniegue su preaval. Pero para ellos la lucha no terminaría ahí: "Entendemos que todo lo que hemos presentado es válido", ha dicho Lafón.

"Si nos lo echan para atrás, recurriremos ante la Justicia Ordinaria", ha puntualizado. Lo harán convencidos de que los estatutos que actualmente rigen Osasuna contienen "fallos" y que si desde la Junta se les negara continuar, tendrían que recurrir al siguiente organismo capacitado para intervenir: la Justicia. "Aunque nos gustaría que hubiera organismo intermedio", ha recalcado el precandidato a la presidencia.

Para él, lo ideal sería revisar los estatutos y que hubiera "un organismo federativo de algún tipo" al que poder recurrir en caso de que no se les dejara concurrir con lo especificado por los estatutos.

Entre las opciones que se les presentaron desde mayo, Lafón ha confesado que surgió una propuesta de Joaquín Zulategui -empresario navarro que antes del verano anunció su intención de presentarse a los comicios- en la que les ofrecía hacerse cargo del coste del aval sin ningún coste, además de poner otros 100.000€ para la campaña. A cambio, solicitaba el "control deportivo".