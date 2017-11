Actualizada 08/11/2017 a las 09:04

No habrá elecciones en Osasuna. Si nada cambia y Juanra Lafón y Víctor Álvarez no consiguen revertir la situación, Luis Sabalza volverá a ser el presidente del club navarro durante los próximos cuatro años.

En un comunicado emitido por el club, la Junta Electoral ha informado de que los preavales bancarios presentados no cumplen con los requisitos estipulados. En la noticia, adjuntamos los informes de los dos abogados contratados por Osasuna -Fernando Isasi y Eugenio Salinas- para que asesoraran a la agrupación de manera paralela en las tareas que debían realizar durante los comicios.

En el texto emitido por el club también se justifica que no se hicieron públicos los nombres de los abogados "hasta la fecha para asegurar la independencia e imparcialidad de dichos informes".

En sus análisis, y basándose en lo que marcan los estatutos de Osasuna, ambos concluyen que, por un lado: el aval de Víctor Álvarez no es tal, si no que constituye una carta de intenciones: "la nota esencial del pre-aval es que haya un compromiso irrevocable por parte de la entidad financiera de avalar, lo que no sucede en ninguno de los dos documentos", argumenta en su informe el abogado Eugenio Salinas.

Esos documentos a los que hace referencia, están expedidos por BBVA y el Banco Santander de México, respectivamente. A este respecto, Fernando Isasi explica que Osasuna se puso en contacto con las entidades mencionadas para verificar los textos y que estas mismas no hablan de preaval, si no de carta de intenciones: "realizadas consultas por el Club con la entidad redactora se indica por la misma que no es un pre-aval sino que es una carta de intenciones".

En lo referente a la candidatura de Juanra Lafón, su invalidación viene dada por "reunir el requisito previsto o exigido por el art. 26" en el que se especifica que la entidad emisora del aval debe figurar en el registro de entidades del Banco de España. Anticipando este posible problema, Lafón presentó un documento jurídico adjunto en el que argumenta que el artículo 26 de los estatutos "contraviene el Ordenamiento jurídico, y más concretamente el Derecho comunitario, invocándose el efecto directo de las Directivas 2000/12 de 20 de marzo y 2006/48 de 14 de junio, ambas relativas al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a su ejercicio. Dicha normativa europea, dice el escrito de alegaciones, reconoce a las empresas de servicios de inversión y entidades de crédito domiciliadas en un Estado miembro de la Unión Europea el derecho a establecerse en otro Estado miembro de la Unión Europea sin necesidad de contar con una nueva autorización de la autoridad supervisora del Estado miembro de acogida. En base a ello, el candidato entiende que Rainbow Merchant Ltd. no necesita estar inscrito en el Registro de Entidades del Banco de España para poder emitir un aval válido dentro del territorio nacional".

A este respecto, el abogado Eugenio Salinas explica que el preaval no se rechaza porque no cumpla la normativa europea, si no "porque no cumple los requisitos exigidos por los Estatutos del Club".

Para finalizar, Salinas añade en un informe más que completo lo siguiente: "A mayor abundamiento, el documento de Rainbow Merchant Ltd. tampoco contiene el texto previsto de forma imperativa por el artículo 26 de los Estatutos de que “dicho aval se convertirá automáticamente en aval definitivo (…)” por lo que no cumple los requisitos para poder ser admitido".

'Osasuna Cambio' y 'Somos 15.910' tienen tres días para presentar alegaciones. El comunicado completo: