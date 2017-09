El patrocinio de Osasuna será público

Actualizada 19/09/2017 a las 11:53

Osasuna está ultimando negociaciones con el Gobierno para cerrar el patrocinador principal de la camiseta. La fórmula es hacerlo a través de empresas de carácter público o marcas de la comunidad y que vayan variando durante la temporada. Los ingresos que recibirá el club serán entre 200.000 y 300.000 euros. Las firmas que irán apareciendo están por definir y abarcarán diferentes áreas (agricultura, energía, turismo, etc).

La noticia fue adelantada ayer por el vicepresidente, Alfonso Ramírez, durante el encuentro con los socios en el espacio Osasuna Responde. “Antes de terminar la temporada pasada empezamos una vía muy importante para el club y para la sociedad navarra. Hay diálogo con el Gobierno de Navarra para que las empresas navarras se puedan mostrar en las camisetas de Osasuna”, informó.

El club ya contó con un patrocinio del Gobierno que dio nombre al estadio en la campaña Reyno de Navarra en la pasada década, con el equipo en Primera y unos pagos de 1,5 millones al año. Este patrocinio nada tendrá que ver con aquel y solucionará el vacío en la camiseta desde que Lacturale dejó de ser el patrocinador la temporada pasada en Primera, cuando el club no encontró a nadie que pagara lo que creía que valía: un millón.

La operación es independiente a las conversaciones sobre la reforma del estadio, en fase incipiente, dijo Ramírez. Está descartado a un 99% hacer un campo nuevo. El club quiere recuperar el patrimonio. “Hay voluntad de los dos. Estamos en un noviazgo y ahora queremos casarnos. Hay que buscar el equilibrio”. Ramírez tendió la mano al Gobierno y al Ayuntamiento. “Somos tres instituciones muy importantes en Navarra y han nacido para ir juntas de la mano”.

Un presupuesto de futuro

Ramírez habló de las cuentas del club, que han mirado para el futuro por si el equipo sigue en Segunda. “El presupuesto está pensando en qué ocurrirá en la 2018-19 sin la ayuda al descenso y venta de jugadores”, indicó. El gerente, Ángel Ardanaz, recordó que el beneficio neto es de 20 millones y que se ha mirado la viabilidad como factor “primordial”. “Hay un compromiso de inversiones de 16 millones para recuperar patrimonio o remodelar el estadio. Además, el traspaso de Berenguer lo iremos cobrando por años”.

La demanda sobre Alvaro

En Osasuna existe la seguridad de tener la razón en el caso Álvaro Fernández, que con contrato en vigor con el club rojillo juega en el filial del Mónaco. El director general, Fran Canal, estuvo en Madrid preparando la demanda que se va a presentar a la FIFA junto a la Federación Española de Fútbol. Osasuna reclama los 10 millones de cláusula. “El contrato es muy claro. Si la FIFA no nos da la razón, iremos a los juzgados ordinarios seguro”, dijo Ramírez. “Un caso tan claro como éste es difícil de ver, lo de Koné fue más interpretable”.

El alto coste de Riviere

Un socio se interesó por el alto coste de la cesión la temporada pasada de Riviere, que costó 1,1 millones para que llegara del Newcastle con un rendimiento muy bajo. “Fue una decisión del departamento técnico, no sé si fue Martín o Vasiljevic”, señaló Alfonso Ramírez. “Fue una apuesta del equipo técnico y no funcionó. Yo tampoco conocía a Riviere pero esos eran los informes. Ya no es cuestión de mirar al pasado. Sufrí como nunca y quiero quitármelo de la cabeza como un loco”.

La cantera requiere tiempo

Hay una parte del osasunismo preocupada por la cantera. “Vamos a dejar tiempo, es un proyecto que hay que dejar hacer crecer”, pidió Ramírez. “Esta junta defiende la cantera aunque no lo crea mucha gente”, señaló, repasando el proyecto Tajonar 2017 y las mejoras y nuevas herramientas. “Cuando fichamos a Braulio hubo dos premisas: 12 canteranos (luego hubo salidas imprevistas) y que no viniera de entrenador una vaca sagrada. Queríamos un formador de cantera. Tenemos que confiar. El final del año veremos”.