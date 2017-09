Actualizada 18/09/2017 a las 20:20

En qué punto está el patrocinio del primer equipo (Alfonso) – "Antes de terminar la temporada pasada, empezamos una vía que es muy importante para el club y la sociedad navarra. No podemos contar todo, pero hemos empezado una vía de diálogo con el Gobierno de Navarra para que las empresas navarras se puedan mostrar dentro de la camiseta de Osasuna. Todavía es pronto y no se puede contar más"

Estado de la cubierta de El Sadar (Alfonso) – El estadio en general tiene deficiencias. Vamos parcheando conforme podemos hacerlo. Hay veces que el equipo de mantenimiento y el club no lo conocen y, ahora, en la web hay medios para dar a conocer estas cosas por parte de los socios. En el palco también tenemos goteras y se ha solucionado.

Que los socios puedan estar en el palco por el 50 aniversario (Alfonso) – Es una buena idea, la anoto y veremos cómo se puede sortear o qué se puede hacer.

Valoración de la campaña de soc ios por parte del club (Alfonso) – "Se ha gestionado mal lo de las colas. No es una disculpa, pero somos los primeros a los que les duele esto. Durante este año, Osasuna ha cambiado su infraestructura informática y hemos intentado mejorar muchos aspectos internos. Ahora estamos en contacto con una empresa de ticketing para que también podamos ofrecer un servicio que facilite esta actividad. También estamos trabajando en otra vía que sea la de la cita previa, que se hará si no se puede trabajar el cambio de localidad".

Luis Ibero, ex miembro de la gestora: "No entiendo que no haya una partida presupuestaria que especifique los gastos de la Junta Directiva como buena medida de transparencia" (Alfonso)– "Osasuna tiene una partida presupuestaria para los gastos de viaje de esta Junta. En cuanto al aval, no tiene sentido porque la idea es que sea el patrimonio del directivo el que sufraga los gastos que supondrían este aval. "

Luis Ibero, ex miembro de la Gestora: "¿Por qué acuden los partidos del Ayuntamiento y del Gobierno al palco, cuando votaron en contra de la Ley Osasuna?" (Alfonso) - "Osasuna y el Gobierno son instituciones nacidas para ir de la mano. El pasado es algo que debemos de conocer, pero no podemos quedarnos con cosas puntuales. Con el Gobierno tenemos varias de diálogo abiertas; una de ellas dentro de los estatutos para el tema de El Sadar, y otra con el INDJ para el desarrollo de Tajonar 2017".

Previsiones presupuestarias para el próximo curso: si se prevén beneficios y qué se espera en los años venideros en la parcela económica

Alfoso Ramírez:"Para nosotros el tema financiero es algo primordial. El presupuesto preparado este año nació a partir del quep preparamos previamente para el año que viene, porque necesitábamos saber si todo encajaba con el descenso de ingresos que supondrá estar este año en segunda. El presupuesto del 17/18 está pensado a partir de lo que pasará en el 18/19. El proyecto es viable en Segunda"

Angel Ardanaz: "Este año el beneficio del club ha sido de 20 millones después de impuestos. Tenemos un compromiso de inversión de más de 16 millones en dos años: esto nos obliga a cumplir el remodelamiento y acondicionamiento, una vez vimos que meternos en un nuevo estadio era demasiado. La Liga nos demanda un presupuesto de tesorería que soporte los desfases entre ingresos y cobros que se dan entre los años. Nosotros hemos hecho un traspaso por Berenguer, pero cobramos una cuarta parte y el resto en los próximos cursos. Hemos hecho un ejercicio en el que el segundo año, se puede soportar una situación con los contratos actuales".

El año pasado se permitió que Osasuna luciera a Lacturale salir en la camiseta como gesto de buena voluntad por como se portó con Osasuna. ¿Por qué volvió a salir el día del aniversario y no se tuvo un gesto similar con las empresas que llevan años en las vallas? (Alfonso) - "La empresa que ha dado la cara y la imagen a Osasuna en los años peores fue Lacturale. Gracias a ellos, y a muchos otros, Osasuna ha tenido 50 aniversario, siendo una empresa que ha apostado por nosotros y por otros deportes. Ellos apostaron casi el doble por el fútbol base y sin tener hueco en la del primer equipo. No tomamos estas decisiones con el ánimo de arrinconar a nadie: en la entrega de abonos de la fundación, dimos las gracias a todos uno a uno. Se hizo eso con Lacturales, porque es la que más aportó en esos año, pero nosotros se lo agradecemos a todas, sin intención de hacer de menos a nadie".

Las incoporaciones anunciadas a la estructura de Osasuna (Alfonso) - "La idea es incorporar dos personas a márketing y otras dos a una labor de dirección general. Hace falta una estructura importante, como lo hace en otras cosas. Hemos tenido peticiones para abrir escuelas en Marruecos, pero no estamos preparados. Hay que tener personas cualificadas, un plan de márketing, qué hacen los demás y tratar de hacerlo mejor. Venga quien venga verá que eso es algo en lo que hay que hacer hincapié para que Osasuna siga creciendo".

En equé punto está la remodelación (Alfonso) – "Es un tema que no ha avanzado mucho. Va ha haber nuevas reuniones al respecto, pero la parte del nuevo estadio de San Juan estaría al 99% descartado".

Quién pide a Emmanuel Riviere y si se sabe cuánto iba a costar un año en Osasuna (1,1 millones de euros) – "Cuando se solicitó la cesión de Rivière, fue una decisión que vino desde el departamento técnico; no sabemos si de Vasi, de Martín o de quién. No creo que importe. Fue un momento en el que nosotrosn o habíamos atado a Sergio León y no teníamos más que problemas por parte del Elche. En Primera, un coste de un millón de euros por tener un jugador en una temporada no es algo descabellado. Nos daba para tener 25 jugadores con cifras similares. El año pasado sufí mucho, deportivamente. No fuicionó porque las cosas se hicieron mal y hay que hacer borrón y cuenta nueva".

37 fichajes, 3 entrenadores, dos directores deportivos. Parece que no ha sido un proyecto claro, si no que la Directiva va a bandazos (Alfonso) – "La cantera la hemos defendido siempre: yo vengo del Ardoi y sé lo que es la cantera, pocos la han vivido como yo. Ardoi es un club que, actualmente, está en Tercera con el 98% de gente de Zizur. Osasuna, este año, sacó a relucir un proyecto llamado 'Tajonar 2017' en la que se explicaba que había cosas que no se estaban trabajando bien. Nosotros siempre hemos sido un modelo de cantera. Pero se ha demostrado que nos hace falta formar a los jóvenes. Tajonar 2017 quiere da herramientas a sus jugadorse para que se formen y crezcan en su vida deportiva en Osasuna. No teníamos captadores que trabajara 40 horas semanales, tampoco un responsable de comunicación que se dedicara hablar con padres, ahora los tiene. Se ha puesto una herramienta de gestión deportiva. Hasta ahora, cuando alguien se marchaba de Osasuna, se llevaba sus conocimientos y métodos, con esta herramienta permanecen. Se van a poner cámaras en dos campos para grabar entrenamientos y utilizar el vídeo para trabajar. Se ha implementado el método Corber, se está trabajando en contratar un responsable de tecnificación, nutrición y recuperación física. Porque no lo tenemos. Osasuna es unclub de cantera y necesita crecer y mejorarla. A partir de ahí, se fichó a Braulio: en su lista de jugadores debía haber doce canteros; y segundo, o queríamos uan vaca sagrada en los banquillos. Queríamos un entrenador formador. Diego es un entrenador con un año de experiencia en Segunda, pero muchos años formando chavales. En cinco jornadas, hablar de que el proyecto no es de cantera es injusto: es algo que se verá con el tiempo. No cometamos el error de enjuiciar que el proyecto está mal con solo 8 o 9 jornadas como hicimos nosotros".

El miedo a que al terminar la temporada, no haya protagonismo de canteranos en el equipo (Alfonso) - "Nosotros hemos apostado de continuidad traer un entrenador con poca experiencia es Segunda: el final del año demostrará si el proyecto es fallido. Si entonces sólo han jugado tres caneranos, te daré la razón. El problema de fichar 37 tíos es que se ha fichado mal. El número solo delata eso, porque han saldio prácticamente todos. Pero eso no delata si el proycto es o no de cantera, debemos dejarlo crecer".

Por qué no se cuantifica el coste real de cuánto cuesta que un canterano que lleva muchos años trabajando con nosotros, se vaya gratis – "Todos los años salen canteranos. Si la basamos solo en numeros, nos llevaríamos sorpresas. La cantera es un aforma de entender el fútbol. En el presupuesto se ha especificado los gastos directos (2M), pero no los indirectos, que le sube un millón más. Si lo cuentas en diez años, son 30 millones. Si esto fuera una empersa, cerrarías".

¿Qué poder de decisión tenemos e cuanto a la reforma del estadio, si no es nuestro? - "Si el Gobierno de Navarra y nosotros queremos hacerlo, hay que ver cómo se lleva a cabo. Osasuna y el Gobierno quieren salir beneficiados y hay que buscar la forma".

Un estudio del impacto de Osasuna en Navarra – "Un plan de márketing empieza por ahí: ver hasta dónde pdoemos dar, para ver hasta dónde podemos pedir. Es algo en lo que trabajaremos".

La protección de la cantera – "Salvo el caso de Jon García, que se fue porque no tenía contrato. Hacer creer a un niño de Osasuna algo que no es porque tienen un contrato con un dinero, puede hacer que se eche a perder. La política es atar a los canteranos más importantes".

Caso Álvaro Fernández – "Hoy Fran Canal ha estado con la Federación española preparando el caso. Estamos yendo de su mano: ellos han denegado el tránsfer ay están preparando lo que hay que presentar con Osasuna, que lo hará mañana. Vemos que hay una opción muy interesante para Osasuna, la Federación también y vamos a ir por ello. Si la FIFA no acepta, iremos por la vía judicial".