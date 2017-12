Osasuna festeja su primer triunfo en casa tras remontar al Almería

Osasuna logró este sábado su segunda victoria consecutiva en la LaLiga 1/2/3 y la primera en El Sadar tras remontar en la segunda parte un 0-1 del Almería que no supo mantener la ventaja adquirida gracias al tanto de Fidel Chaves.

2 - Osasuna: Sergio Herrera; Lillo, Aridane, Oier, Clerc; Roberto Torres (Sebas Coris, m.59) Lucas Torró, Fran Mérida, Mateo (De las Cuevas, m. 67); Quique y Xisco (Arzura, m 84).

1 - Almería: René, Nano, Morcillo, Owona, Fran Rodríguez, Mandi, Tino Costa (Verza, m 73), Pozo, Rubén Alcaraz (Hicham, m.82), Fidel Chaves y Caballero (Juan Muñoz, m.64).

Goles: 0-1, m.22: Fidel Chaves. 1-1, m.70: Quique. 2-1, m. 76: Sebas Coris.

Árbitro: Varón Aceitón (Comité Balear). Mostró tarjetas amarillas a los locales Lucas Torró y Oier y a los visitantes Mandi y Morcillo.

Los pupilos de Diego Martínez comenzaron dominando los primeros compases del encuentro con tres ocasiones claras de gol por parte de Roberto Torres y Lucas Torró en los primeros cinco minutos que obligaron a René a estirarse.

El cuadro navarro, a medida que pasaban los minutos, logró imponerse en todas las líneas merced a una presión desde el centro del campo y una ordenada defensa.

En el minuto 22 llegó la primera ocasión de peligro de los almerienses que Fidel Chaves, a un pase de Rubén Alcaraz, materializó en gol perforando la portería 'rojilla' defendida por Sergio Herrera.

Osasuna trató sin éxito la remontada con un luchador Xisco, el pichichi del equipo 'rojillo' con tres tantos y que estrenaba titularidad, que apenas logró inquietar la zaga almeriense.

A raíz del tanto de Chaves, el cuadro de Luis Miguel Ramis se posicionó mejor en el campo y, fruto de ello, llegó una ocasión de gol en el minuto 39 mediante un centro peligroso de Pozo que, finalmente, no encontró rematador.

Al comienzo de la segunda parte la reacción 'rojilla' llegó por una falta lanzada por Fran Mérida, que peinó Torró y que el delantero Quique no acertó a rematar.

Osasuna trataba de anotar el tanto del empate a través de corners, faltas y el juego desplegado por las bandas mientras que los almerienses contenían la presión 'rojilla' sin perder la posición en el campo.

En el minuto 70 una magistral jugada del centrocampista Fran Mérida, que arrancó desde el centro del campo, y que Quique en forma de un potente disparo desde fuera del área puso el empate en el marcador.

El segundo gol de los locales llegó seis minutos después tras un buen centro de Quique que no logra atrapar René y que sentencia Sebas Coris tras adelantarse a la defensa almeriense.

A falta de quince minutos, Osasuna ejerció una mayor labor ofensiva en buscar del tercer tanto que dejara sentenciada la victoria 'rojilla' mientras que el Almería, que acusó en su juego la remontada de los navarros, trató de lograr el empate en jugadas de contraataque sin éxito.

