Actualizada 15/09/2017 a las 17:32

Osasuna recibirá mañana al Almería en la quinta jornada de liga de Segunda División. A las 20 horas, Diego Martínez tendrá una nueva oportunidad para lograr su primera victoria en Liga como local. Esta tarde, el técnico vigués ha atendido a los medios en El Sadar poco antes de dar comienzo al último entrenamiento de preparación.

Más optimismo tras dos victorias – “Con más confianza, el optimismo siempre lo hemos tenido, pero sí que la confianza de haber ganado el último partido fuera de casa y el anterior de Copa, y más como se dieron, el equipo lo necesitaba y va a ser importante, mentalmente”.

Diferencia con el de Vallecas – “Me gustaría ganarlo otra vez. Puede ser un partido diferente; siempre he comentado que tenemos que estar preparados para todo tipo de partidos. Conforme pasan las jornadas te das cuenta de que en esta liga tienes que estar preparado para todo; se pueden dar situaciones o pequeños detalles que desequilibran la balanza para cualquier lado. Afrontamos el partido queriendo ganar en casa, queriendo reforzar y mantener lo que hemos hecho bien hasta ahora y queriendo mejorar aquello en lo que hemos flaqueado”.

El Almería viene muy preparado – “El Almería es un gran equipo; el año pasado acabó muy bien. Con Ramis encadenaron una muy buena dinámica y se han reforzado con jugadores importantes: mezclan a jugadores como Rubén Alcaráz con Verza, jugadores con experiencia, jugadores que va por fuera y arriba… Y tienen uno de esos jugadores que pueden arreglar un partido, que pueden ser decisivos como es Pozo; es un jugador superlativo dentro de la categoría. También está Tino Costa. Han atendido a la primera las necesidades del equipo y lo han dotado de algo mejor de lo que tenían. Es un rival complicado, difícil y que viene en una buena dinámica. Toca competir, luchar y, para ganar, va a haber que correr mucho y mejor que el rival. El equipo tiene buena mentalidad para ello”.

El once – “Ha habido cambios en los dos últimos partidos, con diferencias entre unos y otros y estamos contentos con todos ellos. Al equipo le ha venido bien. Utilizaremos el once que entendamos más oportuno para este partido. Los cambios tienen que ver con nuestro estado de juego, el tipo de rival, tipo de partido… A lo largo de la temporada podremos ver cambios dependiendo de lo que suceda en el partido anterior”-

El plan para Xisco – “Si hace dos goles todos los domingos, ya sea desde el banquillo o titular, bienvenido sea”.

El sistema que prepara para contrarrestar el trivote del Almería – “Sin querer darle pistas al rival, sí que es verdad que tenemos que tener en cuenta, como equipo, la capacidad de Pozo entre líneas, la velocidad por fuera con Fidel… Pero, no atañe tanto al sistema, como al tipo de partido, a la dinámica y a su funcionamiento. Con un sistema o con otro, tenemos que tener la capacidad de, que son un equipo fuerte, que en ese duelo podamos ser competitivos y que podamos hacer valer nuestras fortalezas. Más allá de lo que ellos tengan, que nosotros seamos capaces de adquirir más continuidad y de tener una mayor fluidez en el juego para tomar mejores decisiones en el último tercio de campo. Si lo conseguimos, tendremos muchas opciones de ganar el partido y hacer daño al rival”.

Si ha habido un cambio de estado de ánimo en el vestuario – “El vestuario ha sido un ejemplo; independientemente de las victorias este equipo ha tenido una gran convicción. En ese sentido, mi valoración es muy buena. Es cierto que, cuando uno gana tiene una inyección de confianza y de mentalidad positiva que te da más seguridad como equipo. Pero, este sábado tenemos un nuevo examen y hay que afrontarlo. Lo importante es que los jugadores, sea desde el once o desde el banquillo, aporten su mejor nivel. Eso es un éxito y un mérito. El otro día les tocó a tres jugadores; especialmente a Fran y a Xisco que, estuvieron a muy buen nivel; el día anterior le tocó a Sebas Coris desde el descanso… Al final un partido lo ganan 18 jugadores. En ese sentido la mentalidad, la predisposición y la convicción que tenemos como equipo y de que a partir del equipo llega todo lo demás es lo más destacado. En el fútbol actual se busca más en el once, pero hay jugadores que sacan un mejor rendimiento desde el banquillo”.

El estado de Unai García – “No, desgraciadamente no. No ha podido entrenar con el grupo, ha estado mejorando pero no está en un nivel competitivo óptimo, ni siquiera a nivel médico. Intentaremos ponernos como reto que llegue al partido de Copa”.

Su lesión – “Es una lesión que tiene que ver mucho con sus sensaciones de dolor. Esas sensaciones son la que le impedían entrenar con normalidad. Al ser una articulación como la rodilla, todo lo que sean molestias de dolor, generan inestabilidad y son un riesgo de cara a un giro, o cualquier cosa, que se puede complicar más. Desgraciadamente, no podemos contar con él, pero he de decir que es un chico con una mentalidad muy fuerte y una capacidad de sufrimiento grande”.

Oier, mejor como central – “A mi me gustan todos mis jugadores, son los mejores del mundo para mí. Juegue quien juegue, llevan la camiseta de Osasuna y nos encanta. Hacer valoraciones puntuales trae más perjuicio que beneficio. Si hablo con honestidad sobre lo que pienso y lo que siento, se puede malinterpretar respecto a otros jugadores y se puede ser injusto, porque también influyen el que tiene delante, detrás y al lado. Además de que cada partido es diferente, es una historia que hace que el diferente perfil de jugadores también nos ayude a afrontar cada partido con otras armas o registros”.

Si tantas opciones generan indecisión para hacer el once – "Los onces de las tres primeras jornadas se parecían bastante al de Vallecas. Somos un equipo; hay que tener en cuenta el desarrollo de los jugadores, el cómo van encontrándose, si generan sinergias, si se encuentran a gusto, cómo van entendiendo mejor las ideas de juego… Y sobre todo la confianza, ese impulso anímico es clave".