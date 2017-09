Actualizada 14/09/2017 a las 09:51

El jugador de Osasuna Roberto Torres ha afirmado hoy que "todavía" les falta "mucho" para alcanzar su mejor versión y estado de juego tras confeccionar un equipo nuevo esta temporada, aunque ha destacado que están en el "camino adecuado".

"Es un rodaje que se tiene que hacer. La cuestión era encarrilar dos victorias seguidas para que el equipo cogiera un poco de confianza, sobre todo con balón, que es lo que más nos está faltando", ha declarado en rueda de prensa tras el entrenamiento en Tajonar.

Osasuna, con Diego Martínez como nuevo entrenador, no pudo ganar en las tres primeras jornadas de LaLiga 1/2/3, aunque después ha enlazado dos triunfos ante el Albacete en Copa del Rey y contra el Rayo Vallecano en el campeonato liguero.

"Veníamos de hacer un buen trabajo pero no se veía reflejado en puntos. En la última semana, las dos victorias seguidas nos han dado más confianza y se ve que el trabajo que estamos haciendo empieza a dar sus frutos", ha dicho Torres.

El centrocampista navarro desconoce cuándo Osasuna llegará a su mejor estado de forma y cohesión entre los nuevos jugadores y ha dicho que aunque "suena a tópico" solo se marcan el objetivo de ganar el próximo partido, frente al Almería en El Sadar. "Pensar más allá sería un error, pero seguro que esto va a ir a mejor porque tenemos un muy buen equipo", ha subrayado.

Torres ha recordado que Osasuna atravesó una "época bastante mala" la pasada temporada en LaLiga Santander, en la que "todo salía al revés" y la "cabeza" no la tenían "centrada del todo" por los numerosos malos resultados. "Ha habido un cambio radical este año. Venimos con unos conceptos completamente nuevos, con mucha gente que se ha incorporado. Hay que ir cogiendo nuevos hábitos y se empieza a ver los frutos del buen trabajo desde julio", ha manifestado.

Torres, tras destacar el "buen trabajo defensivo" en Vallecas como clave para ganar el pasado domingo, confía en que Osasuna pueda obtener el primer triunfo en casa en Liga. "Es un buen momento para conseguir la tercera victoria seguida y para demostrar que se ha hecho un buen equipo, muy competitivo. Hay que coger esa pizca de confianza que todavía nos hace falta, pero tenemos la conciencia muy tranquila de que vamos por buen camino y la victoria el sábado puede ser otro punto de inflexión", ha dicho.

El jugador navarro ha señalado que se siente "aliviado", sobre todo "mentalmente", tras "desaparecer prácticamente los dolores" de pubis que le mermaron la pasada temporada y ha apuntado que estará "mejor" cuando coja su máximo "tono físico".

Ha admitido que jugar en banda no es lo que más le favorece para sus condiciones futbolísticas, pero ha afirmado que lo que quiere es "jugar" y ayudar al equipo. "He jugado muchas veces en banda. Es un puesto en el que no puedo sacar tanto mis virtudes y se me pueden ver más los defectos, pero tengo la conciencia tranquila, excepto el jueves (en Copa), que no estuve nada bien la primera parte y el cambio (en el descanso) fue totalmente lógico. En Vallecas me encontré bien", ha concluido.