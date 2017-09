Xisco: "El equipo no perdió la fe, no dejó de creer y logró ganar"

Actualizada 08/09/2017 a las 16:23

Xisco, autor del gol en el minuto 94 que llevó el partido Osasuna-Albacete a la prórroga, ha destacado la actitud del equipo navarro, incluso cuando la derrota parecía irreversible. "El equipo no perdió la fe, no dejó de creer y logró ganar".

Este viernes, en Tajonar, el delantero ha afirmado que "fue una victoria importante a todos los niveles, pero sobre todo en el emocional".

"Nos hemos conseguido adelantar en todos los partidos y en todos nos han empatado o remontado. Ayer, otra vez nos remontaron y el equipo no perdió la fe, no dejó de creer y logró ganar. El equipo tuvo fe hasta el final. Fue un gol que nos metió en la eliminatoria in extremis y que nos hace llegar más vivos a la prórroga. Ahí el equipo estuvo muy entero y fue claro dominador", ha explicado.

Sobre el encuentro del próximo domingo, contra el Rayo en Vallecas, ha dicho que la plantilla lo encara reforzada: "Lo bueno son las sensaciones que quedan en el equipo. Ahora hay que centrarse en el partido ante el Rayo, que es importantísimo. En LaLiga todavía no hemos dado lo mejor de nosotros mismos. El domingo nos jugamos muchísimo. El equipo tiene ganas de crecer. Estamos cien por cien mentalizados", comentó.