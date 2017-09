Actualizada 06/09/2017 a las 18:49

Llega el momento de dejar la competición liguera a un lado y centrarse en otro tipo de competición; una de la que tu supervivencia depende de 90 minutos, en la que los menos habituales tendrán la oportunidad de demostrar su valía y en la que, si todo sale bien, la afición pueda celebrar la primera victoria del curso. Sacar algo positivo de todo esto es el objetivo de Diego Martínez para el partido de Copa del Rey del jueves (22 horas, El Sadar) contra el Albacete.

Eliminatoria a partido único – "Es el formato que tenemos; a mí me parece interesante, es atractivo y da cabida a más equipos. No pienso mucho en el formato y sí en un partido que queremos jugar y que nos va a ir muy bien para seguir trabajando".

Son partidos particulares y especiales en los que la trayectoria previa no tiene tanta importancia

El Albacete llega sin meter ningún gol – "Nosotros tampoco llegamos en nuestro mejor momento: todos lo afrontaremos como una competición diferente. Estamos en un proceso de construcción y nos viene bien para que entren jugadores que vienen trabajando bien, pero que no han contado con minutos. Creo que al ser otra competición, cambia el chip; y no olvidemos que, hace dos jornadas, el Albacete empató con el Granada y que es un equipo que quiere reivindicarse, tiene buenos jugadores y la ilusión de ganar. Son partidos particulares y especiales en los que la trayectoria previa no tiene tanta importancia".

Qué tipo de partido espera – "Espero estar preparado para todo tipo de partido, que nosotros mantengamos lo que hemos hecho bien hasta ahora y que mejoremos ostensiblemente lo que no. Habrá muchos cambios, y hay que entender que el jugador que entra nuevo necesita tener sus sensaciones, que le coja el tiempo al partido… Queremos ganar el partido; si la forma es llevando la iniciativa, lo haremos; si es al contraataque, lo haremos; si es con estrategia, lo haremos. En definitiva, la experiencia me dice que en estos casos vivimos varios partidos en un solo encuentro: vamos a tener que hacer de todo durante el partido para poder ganarlo. Hay detalles que tenemos que hacer muy bien, porque cuando no lo hemos hecho hemos perdido puntos. Tenemos que estar más atentos, concienciarnos y ejecutarlo todo bien para poder ganar".

Si Lillo podría debutar – "Estamos esperando hasta el último momento; queremos que esté para poder integrarlo cuanto antes, pero todavía no lo sabemos".

Planea introducir un nuevo sistema – "En una entrevista en pretemporada comenté que mi intención era que este equipo llegara a dominar diferentes sistemas dentro de un mismo partido, para poder afrontarlo según los jugadores que tengamos, o en función del rival. Si analizamos nuestro historial este año, hemos introducido cambios en la defensa: pasando de una defensa de cinco a una de cuatro. Es algo que tiene muchos matices de cara al trabajo de los centrales y de los laterales. Manejamos el sistema de dos y uno en el centro, donde parece que nos encontramos más cómodos. Y, ahora, vamos a intentar introducir alternativas que tienen que ver con los dos puntas. Pero no para este partido, si no para nuestra trayectoria. Queremos utilizar esto de forma coherente, de manera que si utilizamos un planteamiento de una u otra forma, nos dé beneficios y que no nos desorganice. Es un proceso, y no es fácil. Si cuesta que un equipo domine un sistema, imagínate conseguir que lo cambie sobre la marcha. Es algo que he conseguido con mis otros equipos y que nos hizo contar con un valor diferencial en muchos partidos. Es lo que intentamos dominar".

Preocupa defender la estrategia – "Nos ocupa todo. El otro día nos fuimos muy dolidos porque el equipo necesitaba ganar, era un día señalado y el equipo lo siente: hay un compromiso, ganas de ganar y unas expectativas. Y tal y como iba el partido, que se te escape así en el minuto 88 es muy sangrante. Son diferentes tipos de jugadas de estrategia -contra el Sevilla fue un rechace y en León estábamos en inferioridad y no supimos rearmarnos-, pero la del Huesca dolió más porque teníamos el partido ahí, y fue una acción puntual. La experiencia me dice que, si sabemos aprender la lección, será algo que todos tendremos en cuenta para ganar partidos".

El trabajo para defender la estrategia – "Nosotros hemos trabajado estos aspectos, hemos dedicado tiempo y trabajo en fundamentos tácticos individuales y colectivos. Son cuestiones básicas que, a lo mejor no brillan tanto y no se les saca tanto jugo en el fútbol profesional, porque que tienes que tenerlas dominados. Pero si hay cosas que el jugador sabe o no sabe hacer, y en un momento determinado ese error te penaliza en forma de puntos, hay que trabajarlos y entrenarlos para ser mejor equipo. Me da igual de donde viene el error; no quiero cometerlo, quiero haberlo entrenado, trabajado y que mejoremos en el tiempo y que esas pequeñas cosas estén instauradas como algo nuestro. Los equipos que tienen regularidad son los que sacan partidos adelante, y eso muchas veces tiene que ver con pequeños detalles".

Que sea otra competición puede quitar la presión de lograr la primera victoria – "Nunca creo que sea una sola cosa; creo que es un compendio. Si te precipitas en el juego por tu deseo de ganar, te genera ansiedad. Si estás acertado, puedes tener un impulso de confianza en el mismo partido. Entra dentro de la dinámica. No creo que tenga que ver con la competición. El equipo necesita ganar, sentirse bien y que su esfuerzo tiene premio en forma de resultados. Es algo que tiene que ver con el proceso de crecimiento. Cuando superemos estas adversidades y asentemos el proyecto, forjaremos un carácter y una personalidad dentro del equipo que te hace muy fuerte de cara al futuro. Sé que seremos un gran equipo, pero ahora toca remar mucho y alcanzar pequeñas metas, como el partido de mañana, para poder avanzar y progresar".

El horario (22 horas) – "Para los aficionados más jóvenes es una pena: el ambiente de El Sadar es increíble. Puede que estemos con tantas ganas de devolver a la afición el cariño, que esté siempre animándonos, que tenemos que aprender a convivir con ello. No es el horario ideal, pero no soy quien para hablar de eso. El horario es el que es para seguir dando pasos y crecer como equipo".