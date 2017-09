Actualizada 05/09/2017 a las 14:00

El portero de Osasuna Manu Herrera ha manifestado este martes que tanto al club como a la plantilla y a la afición les interesa la Copa del Rey, "cien por cien", ha dicho, y en este sentido ha afirmado que se dejarán "la vida por ganar" el jueves ante el Albacete en el estadio El Sadar.



"Nos interesa cien por cien. Vamos a salir a morder. Hay que dejarse todo en todos los partidos. La afición está con nosotros a tope y nos vamos a dejar la vida por ganar el jueves", ha declarado en rueda de prensa tras el entrenamiento en Tajonar.

El portero madrileño ha indicado que una victoria el jueves ayudaría al equipo a obtener "confianza" después de no haber ganado en las tres primeras jornadas de LaLiga 1/2/3.

Ha comentado sobre el rival, el Albacete, que viene "herido" a Pamplona y eso le hace ser "más peligroso", aunque ha asegurado que el primer triunfo de Osasuna "está al caer".

"Tenemos mucha ilusión por el partido del jueves. Queremos darle ya una victoria a la afición y creo que estamos en el camino. Pequeños detalles nos están haciendo dejar de sumar los puntos que merecíamos tener", ha dicho.

Manu Herrera ha pedido tranquilidad al entorno rojillo y ha destacado que los inicios "siempre son complicados y más cuando vienes de descender de Primera".

"A priori como eres un descendido tienes que arrollar y en Segunda no hay nombres y te puede ganar cualquiera", ha apuntado.

Por ello, ha transmitido un mensaje de "tranquilidad", pero "sobre todo de ilusión". "Al final, la ilusión es el motor que hace que los equipos estén ahí al final de la temporada y noto esa ilusión en el vestuario, el club y la afición", ha añadido.

Ha señalado que el equipo está "herido" al dejar escapar dos victorias que, en su opinión, tenían "hechas" y al respecto ha subrayado que les falta "aprender a sufrir un poco en los últimos minutos", después de haberse adelantado en el marcador en los tres partidos disputados.

"Veo al equipo muy enchufado y metido. El jueves, con mucha atención, vamos a hacer un gran partido", ha manifestado Manu Herrera, que será titular en Copa del Rey.

"Me han comentado que el jueves entro yo. Estoy muy ilusionado y con muchas ganas de debutar, además en casa", ha afirmado.

El veterano guardameta madrileño, incorporado este verano procedente del Betis, ha manifestado que viene a Osasuna a competir "en igualdad de condiciones" por el puesto con Sergio Herrera, titular las tres primeras jornadas de Liga, sin asumir de inicio un rol de suplente, ya que nadie en el club le adjudicó ese papel.

Por último, ha lamentado el horario del partido del jueves, las diez de la noche, aunque ha comentado que es algo que no pueden controlar: "Es un horario muy feo y está mal para la afición, sobre todo para los niños", ha finalizado.