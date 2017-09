Braulio: "Estoy preocupado, evidentemente; pecamos de ansiedad"

03/09/2017 a las 12:48

Braulio Vázquez, director deportivo de Osasuna, ha bajado a la arena este domingo, en teoría, para analizar el cierre del mercado de fichajes, pero no ha rehuido hablar de la actualidad del equipo, marcada por los tibios resultados cosechados en los tres primeros partidos de Liga.

¿Satisfecho con la plantilla que habéis confeccionado?

Sí, creo que es para estar satisfecho, porque han venido jugadores que a priori nos tienen que dar rendimiento y que muchos de los equipos de nuestra categoría desearían tener.

¿Falta mucho para que den ese rendimiento que esperáis?

Falta tiempo y el tiempo nos dirá si hemos acertado o no.

¿Está preocupado?

Evidentemente, sí, porque quizá creo que pecamos de ansiedad y queremos ganar, no hoy, sino ayer. Ahora mismo, haciendo un símil baloncestístico, estamos con la muñeca encogida. Queremos devolver a la gente la ilusión que se había generado y las expectativas eran tan altas, creo que incluso desmedidas, que ahora estamos queriendo devolver lo que la gente espera de nosotros y eso no es bueno.

HACIENDO UN SÍMIL BALONCESTÍSTICO, ESTAMOS CON LA MUÑECA ENCOGIDA

¿Cómo se arregla esto?

Ganando. Se arregla ganando y quitándonos todos un poquito de presión.

¿Cómo ve anímicamente al equipo?

Creo que es muy pronto, pero ves al equipo entrenar día a día y no tengo ninguna pega. Evidentemente, no estamos todavía consolidados ni como equipo ni como proyecto. Si veis la Segunda División, Tenerife y Cádiz sí son equipos hechos, proyectos hechos, y nosotros no somos eso todavía.

¿Pesa el cartel de "equipo a batir"?

Sí. Somos un recién descendido, como el Granada, al que también le está costando: ha fichado a 16 o 17 jugadores, me parece; nosotros 11. Hemos cambiado la forma de jugar, el cuerpo técnico, un rol de un equipo que en Primera tenía que sufrir a otro que en Segunda tiene que estar arriba. Son demasiados cambios.

¿Ve a los jugadores presionados?

Ansiosos, sí. Hablas con ellos y están muy contentos con el trabajo diario, pero estamos todos demasiado presionados para la altura de campeonato que es y eso no es bueno. Cuando uno tiene miedo a perder, y lo ves en los partidos, queremos no perder lo que tenemos. De hecho, nos hemos puesto en los tres partidos por delante y, sin embargo, no hemos terminado la faena. También creo que hay determinados momentos de los partidos que, igual que otros ganaremos mereciendo menos, hay detalles y factores que no nos están favoreciendo. Necesitamos también ganar un partido y quitarnos la presión y tener en cuenta que la temporada es tremendamente larga.

¿Le preocupa que ayer, hasta el minuto 67, el equipo no hubiera tirado a portería?

Primero, el equipo está sin formar. El equipo no está suelto, es una obviedad. Con el tiempo lo normal es que si Quique ha hecho goles toda la vida, los haga, y si David Rodríguez los ha hecho, también lo lógico es que los vuelva a hacer.

EL EQUIPO ESTÁ SIN FORMAR. NO ESTÁ SUELTO, ES UNA OBVIEDAD

Osasuna ha hecho once fichajes. ¿Le parece una cifra óptima?

Si no nos quitan los jugadores el año que viene, todo lo que hemos fichado es gente joven, Aridane tiene cuatro años de contrato... con lo cual, evidentemente el año que viene habrá muchos menos fichajes. Pero también se nos han ido jugadores y hay que firmar. No teníamos delanteros, por ejemplo. Es una cuestión que a veces no depende solo de ti.

En Segunda parece que hay, en general, más fichajes.

Sí que es verdad que es una categoría en la que cambian las plantillas muchísimo, pero nosotros, si no nos quitan jugadores, no ficharemos ni de broma los que hemos firmado este año.

¿Cómo está el caso de Aitor Buñuel?

A día de hoy, igual que el de Kike (Barja). Lo normal es que hoy Kike vuelva a jugar 90 minutos de competición, que es lo que queremos y que siga formándose para que los canteranos no tengan un paso efímero, como creo que ha pasado en los últimos años y alguno incluso ahora no tenga ni equipo, y que se consoliden. Al jugador tampoco le quiero meter ningún tipo de presión. Al igual que Kike lo consideró como una oportunidad (jugar con el Promesas), de lo cual me alegro, Aitor comentó que quería hablarlo con su familia y con su agente. Nosotros queremos hacerlo de una forma natural, no obligando a nadie.

Pero Buñuel ya ha jugado mil minutos en Primera. ¿No hace eso diferente su situación?

No lo veo así. Tocar el primer equipo no significa estar preparado para ello. Y no digo que Aitor no lo esté. Pero Unai (García) tuvo que tener una cesión, Oier se tuvo que ir al Celta para estar consolidado aquí, Roberto (Torres) se consolidó con 23 o 24 años, y luego los que debutan y tienen un paso importante por el primer equipo jóvenes ya ni nos duran, porque a nivel económico Osasuna no los puede retener, como es el caso de Mikel Merino o de Raúl (García). Cada uno tiene una etapa de formación diferente.

¿Entiende que parte de la afición esté preocupada de que tanto fichaje pueda tapar a los canteranos?

Lo entiendo y sé que es mucho más estético y mucho más bonito meter jugadores de la cantera, estén preparados o no. Os pongo un ejemplo: con Juan Pérez estoy cada vez más convencido de que hemos hecho lo correcto. Al final, tenemos un portero como Sergio de 24 años, Manu tiene 36, con lo cual no tapa la progresión de Juan, y Juan compite cada domingo. Juan me lo dijo de broma el otro día: "Voy a ser portero de Osasuna ocho o diez años". Ni lo dudes, Juan, pero depende de ti. Yo quiero jugadores consolidados en el primer equipo, no que pasen de soslayo, quede muy bien que ponemos que debutó, y luego hay jugadores que debutan y ni tienen equipo y otros en dos años llevan diez partidos en el primer equipo.

SÉ QUE ES MUCHO MÁS ESTÉTICO METER JUGADORES DE LA CANTERA, ESTÉN PREPARADOS O NO

Pero el compromiso con la cantera no es algo estético, sino un compromiso institucional.

Sí, no tengo ninguna duda. Pero hay jugadores que están preparados y otros que llegan más tarde. Hay jugadores hoy en la cantera, que quizá no son los que vosotros pensáis y que en breve se les renovará el contrato por muchos años porque creo firmemente en ellos, que igual que Juan va a ser portero de Osasuna ocho o diez años, ellos también. Estéticamente puedo hacer muchas cosas, pero os garantizo que voy a cuidar el legado de Osasuna en la cantera, que es lo que estoy haciendo, pero no para ahora. Poner a debutar a uno el domingo para mí no es cuidar la cantera; es quedar bien.

¿Para qué posición se le ficha a Lillo?

Ha jugado en la derecha, en la izquierda y de central, con lo cual creo que nos viene bien para cualquier posición de la defensa, pero especialmente en los laterales.

¿Le hubiera gustado mejorar algo en concreto de la plantilla que no haya conseguido?

Todas las plantillas son mejorables, pero creo que tenemos una plantilla muy equilibrada y muy competitiva. Lo más importante es hacer un equipo y ahora mismo no lo tenemos por razones obvias: porque hemos cambiado la forma de jugar, hay mucho fichaje, overbooking en determinados puestos... Estoy contento porque ahora estamos jugando con una línea de cuatro a la que le están haciendo pocas ocasiones de gol, pero es evidente que venimos de tener un problema defensivo con todos los goles encajados el año pasado, incluso jugando con más defensas.

¿Cuánto de lejos está el equipo del rendimiento que espera?

Estamos lejos, evidentemente. Hemos dado un paso adelante en defensa, pero a nivel ofensivo tenemos que mejorar. Es obvio. Falta que los jugadores importantes que tenemos a nivel ofensivo terminen de soltarse, tanto como equipo como a nivel individual.

¿Le ha trasladado la directiva alguna opinión sobre el inicio de temporada?

No, al contrario. Yo veo la forma de trabajar y les traslado a ellos. No se puede vivir del cortoplacismo. Esto es un proyecto como mínimo a dos años y en eso estamos. A la afición que es de once, no de diez, me gustaría devolverle todo el cariño que nos dan, pero eso... vuelvo a repetir, estamos demasiado responsabilizados. El equipo no está suelto y hay que soltarse, esa es la realidad.