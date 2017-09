Diego: "Me encantaría que Olavide se hubiera quedado"

Actualizada 01/09/2017 a las 18:53

El entrenador de Osasuna, Diego Martínez, ha tenido que responder en la rueda de prensa previa al partido contra el Huesca a preguntas sobre la cantera y la confección de la plantilla, tras la salida de Olavide y el fichaje de Lillo.

En primer lugar, Diego ha asegurado "creer en la cantera", pero ha declaro que va a ser "lo más justo posible en función del rendimiento de los jugadores".

Sobre la marcha de Olavide, ha confesado que hubiera preferido que el jugador permaneciera en Osasuna.

"Me encantaría que Olavide se hubiese quedado, pero como entrenador hay aspectos que no puedo manejar. La salida de Olavide se ha debido a temas contractuales que no dependen de mí y quizá, para el jugador, sea buena para su futuro", ha apuntado.

Por su parte, de Lillo, fichado hoy para dos temporadas procedente del Sporting, ha indicado que se trata de un jugador "polivalente" que les puede "ayudar a reforzar el equipo en términos colectivos".

En cuanto al partido contra el Huesca de este sábado, el técnico ha afirmado que su "mayor quebradero de cabeza" de esta semana no es el rival, sino encontrar la "mejor versión" del equipo rojillo, que solo ha sumado un punto en las dos primeras jornadas de LaLiga 1/2/3.

"El quebradero de cabeza fundamental esta semana es encontrar nuestra mejor versión como equipo e individualmente. Atrevernos a hacer cosas y eliminar la emoción negativa, que no es solo del partido anterior, sino de años atrás sufriendo mucho", ha declarado en rueda de prensa antes del entrenamiento vespertino.

El técnico vigués ha deseado que Osasuna sea capaz de mostrar "todo" su "potencial". "Hasta ahora no hemos sido capaces. Hemos tenido buenos momentos, regulares y malos, y no nos podemos mover en una horquilla tan amplia de rendimiento", ha dicho.

Ha añadido en este sentido que Osasuna debe ser más "regular y consistente" durante los 90 minutos de partido y el descuento para ser un equipo "más compacto, más seguro con el balón y que controle más el partido".

En este sentido, ha admitido que en el último partido en el Reino de León tuvieron "una falta de control de partido tremenda" y además les faltó "control emocional" para "serenar" el encuentro ante la "adversidad", por el gol anulado que suponía el 0-2 y la expulsión de Oier Sanjurjo.

Diego Martínez ha destacado del Huesca que "es un gran equipo" como lo "demostró" la pasada temporada.

"Aunque ha tenido cambios viene de una inercia ganadora, de jugar play-off de ascenso. Se conocen bien y Rubí es un gran entrenador, que está haciendo un trabajo magnífico y le está dotando su sello al equipo", ha explicado.

El entrenador rojillo ha dicho que jugadores y cuerpo técnico son unos "privilegiados" al poder vivir mañana el 50 aniversario del estadio El Sadar: "Es un orgullo representar este escudo y esta camiseta en un día así", ha afirmado.

"Va a haber un gran ambiente. El equipo quiere conseguir la primera victoria en una fecha tan señalada, aunque no podemos pensar en ello y en los actos. Únicamente y exclusivamente tenemos que pensar en el juego", ha destacado.