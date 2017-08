28/08/2017 a las 06:00

Ni negro ni blanco. Solo han pasado dos jornadas de Liga, escaso tiempo para sacar conclusiones de ningún tipo ni sentar cátedra ni hacer juicios sumarísimos. Osasuna está en construcción y necesita tiempo y paciencia, pero lo que no se puede negar es que el inicio del conjunto rojillo no ha sido el deseado. Diego Martínez tiene por delante una semana para ajustar piezas y dar con el equipo que sin duda tiene en la cabeza pero que, a pesar de sus evidentes ganas todavía no ha terminado de