Olavide quiere irse al Sevilla Atlético

Actualizada 26/08/2017 a las 16:32

Miguel Olavide quiere abandonar Osasuna para recalar en el Sevilla Atlético. El canterano tiene de plazo hasta este viernes 1 de septiembre, fecha del cierre de mercado.

El club le ha impuesto una condición para salir, que es la de renovar, puesto que en junio de 2018 acaba contrato. En Osasuna dicen que si no renueva, no saldrá, y comparten que marcharse en calidad de préstamo puede ayudarle a su progresión.

En el contrato hay una cláusula que dice que Olavide podría elegir la cesión unilateral si la temporada pasada no disputaba el 30% de partidos, pero sin especificar que para computar un partido se tengan que haber jugado 45 minutos al menos. Osasuna considera que los jugó y que llegó al mínimo (intervino en 14 de Liga y 2 de Copa). Además en otros puntos del contrato, como en la cláusula de rescisión, sí se especifica este criterio de minutos y eso refuerza la posición del club.

Olavide fue precisamente el jugador que pidió salir expresamente al técnico del equipo hace unos días. Diego Martínez lo confesó así en una entrevista a la agencia Efe el 14 de agosto sin citar el nombre. Todas las miradas apuntaban a Fausto pero fue Olavide quien mantuvo esa reunión.

Posteriormente, cuando se le asignó un dorsal del primer equipo y ficha profesional, el jugador por medio de su entorno comunicó al club su deseo de quedarse.

Sin embargo, en los últimos días se ha vuelto a trasladar el interés del Sevilla Atlético y el de salir. Osasuna no tiene ninguna propuesta formal y es firme en no dejarle marchar si no renueva.