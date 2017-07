Berenguer deja de entrenar por prudencia

16/07/2017 a las 06:00

Álex Berenguer veía ayer el entrenamiento de sus compañeros desde el interior de las instalaciones de Tajonar, tras el cristal de la puerta de acceso a vestuarios. El joven rojillo vive sus últimos días en Osasuna y el club navarro ha estimado oportuno que no se arriesgue a una lesión. Las conversaciones con el Nápoles están cada vez más avanzadas y no se quiere dar al traste con la operación por una mala acción en un entrenamiento. “Álex no ha entrenado por precaución, en vist