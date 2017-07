13/07/2017 a las 06:00

Su salida ha generado un enfrentamiento que no esperaba. Álvaro Fernández decidió no renovar con Osasuna, lo que destapó la caja de los truenos. Se separaron los caminos y mientras el club no está dispuesto a dejarle marchar, el guardameta ha fichado por el Mónaco. El internacional apostó por una “oportunidad única” sin pensar que cobraría dimensiones extradeportivas que todavía están abiertas. Lo primero, enhorabuena por su fichaje. ¿Cómo se encuentra?

La verdad que e