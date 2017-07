Diego Martínez: "Quiero que los canteranos se ganen su sitio en el primer equipo"

Actualizada 10/07/2017 a las 21:01

La pretemporada de Osasuna ya ha dado comienzo. El pistoletazo de salida lo ha dado Diego Martínez pasadas las 19 horas acompañado de cinco ayudantes y 21 futbolistas. Momentos antes de que sus nuevos pupilos saltaran al vestuario, el nuevo técnico rojillo ha atendido a los medios presentes: "Tengo una ilusión y una motivación tremendas por arrancar con el equipo y la verdad es que en todos los inicios de temporada se renueva ilusión, se renuevan objetivos, exigencias... Y para los profesionales es un momento muy especial y que nos gusta", ha confesado.

Martínez quiere "configurar la mejor plantilla" para poder "ser competitivos en una Segunda que está igualadísima": "Hay muchos equipos y hay mucha calidad en todos. Tenemos que encontrar una plantilla que nos permita configurar un equipo. Hoy empezamos esa primera fase y trabajaremos en todo lo que se refiere a convivencia, dinámicas de trabajo, de equipo, conocernos los unos a los otros y tratar de que cale la idea que tenemos como equipo técnico", ha apuntado el ex entrenador sevillista.

Para lograr esto, el primer paso es "configurar un buen equipo de fútbol". Martínez quiere que Osasuna esté "con los mejores" y para ello necesita a la mejor "versión" de sus futbolistas. Todo esto pasará por "recuperar la confianza de los jugadores de Osasuna que han pasado un año duro".

En lo referente a las exigencias que se imponen para esta temporada, Diego Martínez ha dicho que "la ilusión y la ambición por ascender va a estar en nuestra cabeza cada día" y la clave será "ser el mejor equipo que podamos ser", pero desde la cautela: "Queda mucho trabajo por delante. Vamos al corto plazo, pero con ilusión de lograr ese sueño", ha dicho.

Cuestionado por el mercado de fichajes, el técnico gallego ha señalado que están "muy ilusionados" ya que eran una "necesidad" para cubrir puestos específicos y porque "encajan en lo futbolístico y lo personal". También ha apuntado que hay que saber "gestionar los tiempos": "hay que estar atentos a las oportunidades que puedan surgir en el mercado y que ahora ni siquiera nos planteamos".

Por último, Martínez también ha tratado el tema de los canteranos que estaban llamados a hacer la pretemporada con el primer equipo, pero que han terminado marchándose del club o no renovando- caso de Areso, Imanol García, Steven y Álvaro Fernández-: "La salida de algunos canteranos es una desilusión. Teníamos ganas de trabajar con ellos, de verlos crecer y dotarles de un plan de formación. Queríamos que pudieran ayudarnos con el primer equipo y que llegaran consolidarse, si su rendimiento lo demostraba. Para mí es un objetivo a medio largo plazo: no sólo que debuten jugadores, si no que se consoliden y se ganen su sitio en el equipo a base de trabajo", ha señalado.

Cuatro ausencias en el campo

Diego Martínez no ha podido contar con todos los jugadores que figuran en la convocatoria de la primera plantilla. De los 25 futbolistas que hoy iban a realizar su primer entrenamiento, 21 han salido al terreno de juego. Estaban los tres fichajes -David Rodríguez, Sebas Oris y Torró-, los canteranos - Juan Pérez, Olavide, Buñuel, Otegui, Perea-, los que suben al primer equipo -Barja y Miguel Díaz- y el resto de profesionales de la primera plantilla -Tienza, Nauzet, Torres, Mérida, Unai García, Clerc, De las Cuevas, Javier y Miguel Flaño, Oier y Fuentes-.

Álvaro Fernández no ha acudido a la convocatoria, y tampoco se ha visto a David García. Quienes sí estaban, pero no han saltado al campo han sido Berenguer y Tano.