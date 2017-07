Ramírez: "La oferta se salía del sentido común, ha sido un abuso de posición dominante"

Actualizada 08/07/2017 a las 13:10

El vicepresidente de Osasuna, Alfonso Ramírez, ha explicado que el club navarro "no negociará más con el Athletic" tras el fichaje del juvenil Jesús Areso, que lo "remitirá en todo caso a la cláusula de rescisión". Además, ha reconocido que "los jugadores que salgan hacia otro equipo firmarán una cláusula por la que Osasuna recibirá una compensación si en el futuro recalan en el Athletic" y que, en caso de contar con ofertas de varios equipos, se aceptarán las de otros aún siendo inferiores.

"Osasuna no se siente respetado por el Athletic. Osasuna no tiene las mismas armas y no puede ponerle una barrera. Pero sí queremos mostrar nuestra tristeza por el modo de proceder de este club y, desde ahora, Osasuna no va a negociar con el Athletic", ha apuntado.

"Nuestro problema no es ni dinero ni de tiempo. Nos han llamado solo para decirnos que se llevaban al jugador. Y además le han hecho una oferta irrenunciable, que se sale del sentido común. Ha sido un abuso de posición dominante", ha añadido.

Ramírez también ha apuntado que la cláusula de Areso hubiera subido en función de los partidos jugados con el filial o el primer equipo, pero que las cláusulas dependen de los salarios: "Nosotros ofertamos proyecto deportivo. Es lo que podemos ofrecer, por encima del dinero. Osasuna paga cantidades simbólicas a sus canteranos. Se habló con 16 o 17 para ponerles una cláusula de uno o dos millones. Y el club se ha volcado con Areso, incluso iba a hacer la pretemporada con el primer equipo".