Actualizada 04/07/2017 a las 19:35

Osasuna ha presentado esta tarde al nuevo delantero rojillo, el jugador David Rodríguez, que ha afirmado que el equipo "tiene que volver a Primera División", a lo que ha añadido que tiene las condiciones necesarias para ello.

"Es un equipo que tiene que volver a Primera División, está hecho para eso, la afición lo merece y la estructura la tiene", ha manifestado en rueda de prensa, acompañado por el director deportivo del club, Braulio Vázquez.

Rodríguez, que ha asegurado que la de apostar por Osasuna "fue una decisión rápida", ha apuntado que "el proyecto es ilusionante". Y tras subrayar que "no tenía ninguna duda", ha señalado que ya conocía tanto la ciudad como el estadio.

"Solo me faltaba saber qué aires se respiraba, y las sensaciones fueron muy positivas", ha explicado Rodríguez, que ha remarcado la "suerte" de contar con compañeros con los que ha compartido vestuario, como es el caso de Oier Sanjurjo, Fausto Tienza y Miguel De las Cuevas.

Cuestionado por una posible vuelta de los rojillos a Primera División, ha respondido que "el inicio tiene que ser bueno", ya que "si quieres sacar un 7, sacarás un 5". "Vamos a ir a por el 10 y veremos cómo se da todo -ha aseverado-, el equipo va a estar donde se merezca, las condiciones las tenemos".

El nuevo rojillo, que ha señalado que "con la ilusión se llega a muchos sitios", ha considerado que "lo que hay hasta el momento" en el equipo es "de lo mejorcito, solo falta que funcione". En este sentido, ha destacado la importancia de que "la gente venga con la ilusión de hacer un gran año".

"Quiero lo mejor en mi equipo, no me asusto cuando viene un jugador con cierta experiencia o con un nombre", ha apostillado, tras resaltar que "esa competencia va a hacer al equipo más grande". Al ser cuestionado sobre el número de goles que pretende marcar, ha respondido que no tiene ninguna cifra.

"Siempre que sea para ganar, los que sean", ha matizado Rodríguez, que ha añadido que el club cuenta con una "gran afición" que "ayuda a ganar partidos".

Por su parte, Vázquez ha explicado que el fichaje de Rodríguez es una "vieja aspiración" y se ha mostrado "encantado" a nivel profesional y personal de poder contar con él. Tras agradecer al nuevo delantero su apuesta por el club rojillo, ha aventurado que con esta decisión se ha acertado "plenamente" a nivel deportivo y profesional".

"Él viene porque quiere estar aquí", ha trasladado Vázquez, que ha concluido que "para que un equipo rinda" hace falta tener buenos profesionales y "buena gente en el vestuario".

Posteriormente, el jugador ha salido al campo vestido de corto, donde ha saludo a un centenar de aficionados a los que se ha acercado para saludar y firmar autógrafos.

