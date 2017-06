Osasuna no renueva a Alfredo Sánchez

Actualizada 29/06/2017 a las 18:13

Alfredo Sánchez no continuará en Osasuna. El ex futbolista madrileño, que este año terminó ejerciendo de segundo entrenador junto a Petar Vasiljevic, terminaba contrato el 30 de junio y el club le ha comunicado que no continuará.

Alfredo ya vivió una primera etapa en el cuerpo técnico de Osasuna antes del descenso a Segunda División, pero se marchó al Atlético de Madrid para realizar labores de scouting dentro del cuerpo técnico del 'Cholo' Simeone. En 2015 regresó a Pamplona para trabajar codo con codo con José Manuel Mateo, cuando el de la Txantrea fue nombrado sustituto de Jan Urban.

En su comunicado, Osasuna ha querido agradecer al madrileño "su dedicación durante este período y le desea la mejor de las suertes en sus futuros retos profesionales".