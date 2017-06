Pedro Lanas, 'Perolo'

Actualizada 28/06/2017 a las 09:19

Qué extraño se hace, Perolo. No sé qué hago escribiendo sobre ti en unas páginas que tanto miraste durante tantos años, como yo miraba las tuyas, para ver qué publicábamos el uno y la otra. Cuánto tiempo de sana y bonita rivalidad, cuántas noticias diste antes que yo, cuántas anécdotas, cuántas risas, y ahora cuántas lágrimas. No me lo puedo creer, te has ido, y dejas tras de ti un reguero de personas que te echan de menos. Te gustaba vivir la vida a tope, llenar tus horas, ser periodista, alcalde, padre, marido, amigo, rojillo, y hacerlo todo bien, pero ahora nos dejas así, sin avisar, y no sé cómo escribir sin saber que tú no vas a poder leerlo para echarte cuatro risas de las tuyas. Descansa, compañero de viaje.