28/06/2017 a las 15:38

El defensa Juan Fuentes disfruta de sus últimos días de vacaciones en su Córdoba natal, donde indicó a Efe que su deseo es cumplir el año de contrato que le resta con Osasuna porque la idea del club pamplonés es "hacer un equipo para volver a Primera".

Fuentes, de 28 años, jugó las últimas cuatro temporadas en la máxima categoría del fútbol nacional -tres en el Espanyol y la pasada con Osasuna- de la que se despidió tras "un año muy duro" en Pamplona.

"Tengo que volver allí, me queda un año de contrato más otro opcional por partidos jugados", desveló Fuentes, que además comentó que "hay ganas entre los compañeros de sacarse la espina clavada" tras una temporada en la que se descendió.

"Nos costó bastante, porque desde el primer momento el equipo quizás no se adaptó bien" a la categoría, apuntó el zaguero cordobés, algo que supuso que "se estuviera siempre en la zona baja y al final se sufrió un descenso que ningún jugador quiere para su carrera".

Fuentes explicó que "son momentos de la vida que si tocan hay que afrontarlos y luego mirar hacia adelante para mejorar", de ahí que ese es el objetivo final de Osasuna para la próxima campaña en su retorno a la categoría de plata, porque "al menos hay que estar todo el año en la zona alta para dar alegrías después de sufrir tanto en el pasado", insistió.

El lateral izquierdo, que la pasada campaña como central zurdo sumó veintiún partidos en el equipo navarro, tiene ganas de iniciar la pretemporada, para la que está citado el 10 de julio, y ponerse bajo las órdenes de Diego Martínez, nuevo entrenador, con el que no ha hablado aún ni conoce personalmente, aunque hizo "una grandísima temporada con el filial de Sevilla", subrayó.

Fuentes es consciente de que su nombre ha sido vinculado al Córdoba en este mercado de fichajes estival, aunque aseguró que "no hubo ninguna propuesta formal", y reiteró que seguirá en el Osasuna si cuentan con sus servicios.

"Cada verano, no sé por qué, sale a la luz que voy a volver a Córdoba. En el futuro no sé lo que pasará, pero, como siempre he dicho, nunca le voy a cerrar las puertas al club de mi ciudad, porque fue quién me las abrió para llegar a Primera y siempre le tendré mucho cariño", destacó Fuentes, que en verano de 2013 fichó por el Espanyol tras quedar libre en el Córdoba.