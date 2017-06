Actualizada 28/06/2017 a las 21:32

A la nutrida familia de cánticos de Osasuna le ha salido un hermano... con forma de rap. El actor Íñigo de Lascoiti, conocido en el entorno rojillo por sus vídeos en Youtube sobre Flu, un resignado aficionado osasunista, despide la temporada con mucho 'flow'. En su rap tiene cabida desde el 'Pato' Sosa hasta el argentino Armentano, pasando por el 'Pipa' Gancedo, sin dejar de lado los 'mateazos' y las referencias a emblemas de la historia reciente del club, como Pablo García o el recordado Bakayoko, todo en la clave de humor que caracterizan al actor pamplonés, que canta y 'baila' todo esto sobre un fondo de imágenes históricas de Osasuna. Será difícil que la afición la coree completa en el Sadar pero, por si acaso, aquí os dejamos la letra completa, para que no os perdáis ni un detalle.

Osasunrap y a primera!

Como verdad MC, con mas style que el Pato Sosa, directo a tus oídos

Como un mateazo,… yeah,… dale Pipa



Yo nací metido en esta locura, ni Barsa, ni Madrid ni si quiera el Almería

La juego al rojo, no al rojiblanco, yo soy de Osasuna y eso ya va para largo.

En el colegio me decían de que vas, ponte de Teka de Unicef o Kutxabank .

Mejor sin publi, o de la CAN, aunque esos pasta ya casi que no nos dan.

Con Armentano nos pusimos a brindar, las copas de Álex y Alfredito en aquel bar

Defensa en cinco con carriles para atacar, el Fiti Yanguas y Paqui daban style

En la caldera que se hace en El Sadar, y los equipos no quieren ni calentar

Todos cantamos; miedo me da, ser del Madrid y jugar en El Sadar.

El vasco Aguirre, Cuco Ziganda, asombrando a Europa

Pero por favor que no juegue Kike Sola

Yo soy de Osasuna y eso a mi no me lo cambias Y si tu me miras te desbordo por la banda

No ganamos copas, ni si quiera las queremos

Saca un par de hielos que nosotros las bebemos

OSASUNA ALÉ!

El año que viene el Racing juega, en el grupo de la mutilvera

Yo voy de rojo del color sangre

Y si me lo pides voy andando hasta Butarque

Aunque nos llueva, y nos granice, y a la solana ni con agua y agonice

Aunque perdamos cuatro cero en cornellá, aunque empatemos con el depor de tristan

Y si nos mete cuatro goles el Neymar,

Saco a Pablo García y lo pongo de Central

Y a Bakayoko, el terror de Pablo Alfaro

Es fácil ser feo y poder dejarse barba

Que criticar a Flaño por descuidarnos la Banda

No pasa nada, cosas que pasan

Yo sigo en el barco y a mi ya nadie me baja.

OSASUNA ALÉ!

No nos va la champions ni tampoco la nueva Uefa, no queda intertoto porque no mueve de esta.

Yo soy de liga de partidito

Aunque juegue lunes, viernes o hasta en Sanfermín txikito

Grito sin filtro, aunque no deba

Pero cuidado que no me oiga el señor Tebas.