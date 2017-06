Kodro se despide de Osasuna "como un rojillo más"

Actualizada 27/06/2017 a las 18:41

Desde ayer, Kenan Kodro es futbolista del Mainz 05 alemán. El delantero, que firmó su primer contrato profesional en la etapa de Jan Urban como técnico de Osasuna, terminaba contrato en 2018 y no aceptó la oferta de renovación que le ofrecían los navarros, buscando fichar por un equipo de máxima categoría en Europa. Osasuna, respetando los deseos de uno de los héroes del ascenso de Girona, puso como condición que el club que se lo llevara pagara al menos 1,7 millones de euros; cifra que desembolsó el equipo de la Bundesliga.

Esta tarde, Osasuna ha publicado una carta de Kenan en la que dirige a la afición y a la entidad para agradecerles "el apoyo que he recibido durante los tres años que he estado en Pamplona".

En la misiva, el atacante hispano-bosnio define Osasuna como "una gran familia" que le ha ayudado a "madurar y crecer como futbolista". Por último, Kenan explica la razón por la que ha decidido cambiar de aires: "Poder jugar el Mundial con mi selección es el sueño que he tenido desde que era un niño y, por eso, creo que dejar el Club en este momento era la mejor decisión para todos, ya que también quería que Osasuna recibiese una compensación por mí".

La carta completa:

Ya se ha cumplido un año desde el ascenso en Girona. Aquel día, todos juntos conseguimos lo que nos merecíamos. Quiero agradecer al Club Atlético Osasuna y, sobre todo, a la afición el apoyo que he recibido durante los tres años que he estado en Pamplona.

Gracias a esta gran familia, he podido madurar y crecer como futbolista. Nunca me ha faltado de nada, ya que me habéis dado todo lo que he necesitado en esta etapa. A pesar de los momentos difíciles que he vivido, siempre me habéis hecho sentir como un rojillo más.

Poder jugar el Mundial con mi selección es el sueño que he tenido desde que era un niño y, por eso, creo que dejar el Club en este momento era la mejor decisión para todos, ya que también quería que Osasuna recibiese una compensación por mí.

¡Muchas gracias a todos! Eskerrik asko!

¡Osasuna nunca se rinde! ¡Volveremos a Primera!