Braulio: "La de Kenan, económicamente, es una buena venta"

27/06/2017 a las 15:52

El director deportivo de Osasuna, Braulio Vázquez, ha pasado este martes por los micrófonos de Cope Navarra con Alberto Sanz y Fermín Astráin y ha valorado el traspaso de Kenan Kodro: "La de Kenan, económicamente, es una buena venta".

"Teniendo en cuenta lo que costó y las circunstancias, creo que es una buena venta. El problema es acertar con el que venga, para que le haga olvidar", ha indicado.

Sobre la confección de la plantilla, Braulio ha afirmado que la contratación de jugadores "va despacio y sin prisas", aunque ha confirmado que habrá incorporaciones en todas las líneas, incluso en defensa: "Ahí tenemos overbooking, pero aún así también traeremos algún refuerzo".

El exjugador gallego ha repasado otros temas de la actualidad rojilla:

- "Es cierto que las dinámicas pesan y es complicado, tal y como ha venido el año. Pero ya es pasado. Lo primero que me dijo Diego (Martínez) es que hay que salir de esta dinámica derrotista".

- "Desconozco el tema de Álvaro Fernández como para dar una opinión".

- "Los fichajes de los que más orgulloso estoy son los de Jonas, que nos costó 1 millón de euros, y Javi Fuego, que venía de un equipo pequeño y lo trajimos para sustituir a Albelda".

- "Seguro que me voy a equivocar en algun fichaje cada año, lo digo ya".

- "Vamos a intentar hacer un equipo del que la gente se sienta orgullosa".

- "Vamos a traer jugadores ahora, pero de los que me voy a sentir más orgulloso es de los que firmemos en enero y lleguen el año que viene. Porque para fichar esos jugadores hace falta discreción".

- "La peor gestión es la que no se hace. Luego alguno se te ríe o se sorprende de que le llames de Segunda División, pero hay que probar".

- "Borja (Iglesias) es un jugador interesante. Pero en función del primer delantero que venga, necesitaremos otro complementario. Si viene uno que va de cabeza, tendremos que buscar otro que corra más".

- "Muchos jugadores que a priori das por hecho que van a salir, luego se quedan y son importantes durante la temporada".

- "Hay muchísimos jugadores entre Osasuna Promesas e Iruña y tenemos una lista (de los que van a seguir). Quizá nos falta información, pero la peor decisión es no tomarla".

- "El Promesas depende de mí, creo que es lo lógico que sea así en un club de cantera".

- "No digo que Diego (Martínez) no vaya a jugar con tres centrales en algun partido, pero hay que cambiar esa mentalidad. Y esa transformación (de jugar con tres centrales a hacerlo con dos) lleva tiempo".

- "Diego Martínez necesita, como los gobiernos, cien días de tranquilidad y de dejarle trabajar. El problema puede ser la premura por las victorias y que lleguen los nervios".

- "Cata puede aportar mucho al club, para eso lo traemos. En Valladolid los resultados en la cantera han sido tremendos, con muy poco dinero, adelantando tiempos de formación... Sé que a nivel de trabajo y de horas le tendré que pedir incluso que pare".

- "Si la filosofía del primer equipo es el trabajo y la disciplina, eso se tiene que trasladar a todos los equipos del club".

- "Diego ha mamado el ADN de trabajo del Sevilla y los resultados de ese club no son casualidad, son fruto de ese trabajo".

- "Por lo menos, que no te digan que no trabajas. Con los jugadores soy muy cercano y me implico quizá demasiado, pero prefiero que sea así. Doy mucho y luego pido también mucho".

- "¿Fran Mérida es el del Huesca o el de esta temporada, que no ha dado todo lo que se esperaba? Saber eso es lo difícil. Un jugador puede haber estado mal un año y ser el mejor para ti en la siguiente".