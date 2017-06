La encrucijada de Jhon Steven

25/06/2017 a las 06:00

Jhon Steven fue uno de los nombres propios del final de temporada. El central del Promesas subió por circunstancias al primer equipo aprovechando una buena colección de lesiones de compañeros. Sus actuaciones en cinco encuentros no desmerecieron. Más allá de los dos goles que marcó, el canterano agradó por sus dotes como defensor y esto hizo cambiara la opinión del club que tenía sobre él, ya que si no llega a debutar no iba a tener opciones de seguir porque terminaba contrato y por su