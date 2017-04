Actualizada 27/04/2017 a las 15:27

El presidente de Osasuna, Luis Sabalza, ha afirmado este jueves que el descenso del equipo a Segunda División "no tiene un nombre y apellidos", sino que es producto de un "cúmulo de cosas".



Sabalza apuntó anoche tras consumarse el descenso de forma matemática al perder por goleada en el Camp Nou que una de las claves fue no acertar con los entrenadores: Enrique Martín, Joaquín Caparrós y Petar Vasiljevic.



"Indudablemente esa es nuestra parte. Es lo que no ha salido bien, porque si no no estaríamos en Segunda", ha declarado este jueves Sabalza tras la inauguración de Museo del Deporte en Pamplona, una muestra itinerante que ha tenido como embajador en la capital navarra al árbitro Alberto Undiano.



Preguntado por si el mayor error fue fichar a Caparrós, que solo duró dos meses en el banquillo al ser destituido sin conseguir ni un punto en cinco jornadas, además ante rivales directos, Sabalza ha comentado que en ese momento pensaron que "era lo más adecuado".



"Seguramente, no habrá sido acertada", ha manifestado Sabalza sobre la contratación del técnico sevillano, aunque ha matizado: "No sé si el error tiene nombre y apellidos. Es un cúmulo de cosas".



Ha señalado que "duele muchísimo" el descenso, pero ha subrayado que deben "ser positivos" y empezar a trabajar para "volver" a Primera tras "analizar los fallos y tratar de buscar soluciones".



Sabalza ha negado que la temporada fuera una pesadilla, "ha habido pocos días buenos", ha admitido, al tiempo que ha apuntado que el primer año en Segunda no es un quebranto económico tan fuerte como a partir del segundo.



"Hay que intentar preparar la base para subir lo antes posible", ha dicho Sabalza, quien ha señalado que "la clave está en acertar en el director deportivo, entrenador, jugadores y que después entre el balón".



Sabalza anunció el 23 de marzo que no agotaría su mandato, hasta diciembre de 2018, al estar "harto" de lo que consideraba una "cruzada" contra su junta directiva, y los socios compromisarios fijaron en abril las elecciones para el próximo mes de octubre.



El presidente 'rojillo' todavía no ha despejado la duda de si se presentará a la reelección en octubre, aunque hoy ha declarado: "Si hacemos las cosas (planificación de la próxima temporada) empezaremos seguramente a animarnos. No lo sé. Todavía no hemos decidido si nos vamos a presentar o no".



Sabalza ha señalado que hablará con la plantilla y el entrenador para marcarse el objetivo en las cuatro jornadas que restan de alcanzar el decimoctavo puesto, mientras que ha afirmado que "lo primero" que deben hacer pensando en futuro es "nombrar" un director deportivo o "tirar" con lo que tienen "en casa".



Por último, ha comentado que el descenso no tiene incidencia en el pago de la deuda con Hacienda recogida en la Ley Foral de diciembre de 2014, pero que el club quiere finiquitar la deuda por el IVA e IRPF que se instruye en los juzgados.



"La deuda con Hacienda está saldada. Otra cosa es lo que salió posteriormente y está en el juzgado. Quiero terminar. Lo que no puede ser es que cambien las cifras de lo que debemos. Quiero saber cuánto y cómo lo vamos a pagar", ha finalizado.