27/04/2017 a las 06:00

Sirigu 1

Recibió siete goles y en muchos de ellos no pudo hacer mucho más. Tuvo dos buenas intervenciones ante Alcácer en el 39 y Mascherano en el 49.



Buñuel 0

Noche difícil en el Camp Nou para el canterano. Tuvo problemas por su banda aunque no fue el peor de la defensa en el día de ayer ante el Barça.



Steven 0

Titularidad para el canterano en el Camp Nou tras su debut la semana pasada. Partido muy complicado para él aunque no estuvo pe