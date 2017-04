Actualizada 27/04/2017 a las 08:38

El presidente de Osasuna, Luis Sabalza, compareció ante los medios tras la abultada derrota en Barcelona, y una vez conocido el resultado de Leganés que condenaba a los rojillos de forma matemática al descenso a Segunda División. El máximo repsonsable rojillo no eludió ninguna cuestión. Aceptó sus errores y miró al futuro con realismo, sin marcarse ningún plazo para retornar a Primera División.

¿Cómo está?

Es un día triste porque no nos han acompañado el resultado, ni el juego, ni el resultado de Leganés.

¿Qué sensaciones tiene tras el descenso del equipo?

En el club y en la afición esto era algo que veníamos suponiendo desde hacía tiempo. Tenenos un mandato de la asamblea que era esperar a lo que pasara y desde el momento que se supiera el descenso ponernos a trabajar en el nuevo proyecto. Hay que dar ánimos y seguir adelante.

¿Económicamente el descenso es un palo?

Lo es, de la misma manera que existe una gran diferencia económica entre Primera y Segunda. Nosotros siempre hemos dicho que queremos estar en primera por muchos motivos. Económicamente, institucionalmente, para la ciudad... también para los jugadores. Si no hemos conseguido el objetivo, habrá que pensar en volver a hacer un proyecto para volver lo antes posible a Primera.

¿Habrá elecciones?

No están convocadas porque no se podían convocar estatutariamente, pero en ningún momento esta junta directiva ha dicho que no va a haber elecciones. Haremos dos asambleas, una ordinaria de aprobación de cuentas para que a continuación se puedan convocar elecciones.

Usted ha tenido días muy complicados en su mandato, ¿dónde colocaría este?

He tenido todos los días difíciles. he tenido dos alegrías muy importantes, pero ha habido muchos días muy malos porque hemos tenido que ir al juzgado, buscar soluciones, no muy buenas pero bueno...

¿Y le compensa?

Cuando uno está con su mujer, si la quiere, hace todo lo que le diga. A mí me pasa lo mismo con Osasuna. No hay una compensación económica ni satisfactoria. Yo siento y quiero a Osasuna. Me cuesta tiempo, dinero, y muchos disgustos. Y Osasuna merece ese sacrificio.

Osasuna tenía cinco jugadores de la cantera, ¿es una buena noticia para el club?

La buena noticia es que hasta en los propios estatutos del club se pone que es un club de cantera. Y una de las cosas que vamos a a hacer es mirar a la cantera. Hoy teníamos a cinco jugadores de la cantera de lo que han jugado tres. Tenemos que intentar que esos tres u otros, el año que viene jueguen más partidos e incluso tengan ficha profesional.

¿Se marca un objetivo preciso de cuándo van a volver a Primera?

No quiero marcarnos el objetivo de cuándo volver a Primera. Si digo que lo vanos a hacer dentro de un año y no lo conseguimos se decepciona a todo el mundo. ¿Serán dos? Vamos a intentar hacer un equipo competitivo para intentar lograr los mejores resultados para Osasuna.

Ha sido una temporada muy complicada con tres entrenadores, con una plantilla de la que se esperaba más, ¿qué análisis hace esta junta y qué responsabilidad tiene?

No voy a decir que no tenemos ninguna responsabilidad, porque la junta directiva tiene su responsabilidad. Pero la plantilla no la ha hecho la junta. Y nosotros lo único que hemos hecho es ajustar el precio. Y además a todos los jugadores, menos los que están cedidos, les hicimos un contrato pensando en estar en Primera y en Segunda. Se hizo lo que se debía. No hemos acertado con los entrenadores y tenemos lo que tenemos. Esperábamos estar en la lucha del sexto hacia abajo. Sabíamos que no íbamos a tener una temporada tranquila, que tendríamos que luchar, y hasta falta de cinco jornadas hemos tenido posibilidades de mantenernos. En las cuatro que quedan hay que decirle a la plantilla y a la afición que este club es un sentimiento, que es más que un club.

¿Qué va a pasar con Petar Vasiljevic la temporada que viene?

No hemos pensado absolutamente nada, noi hemos decidido nada. Nos pondremos a trabajar la semana que viene.

¿Qué van a hacer con los contratos? Hay jugadores que tienen contrato en vigo, habrá gente que salga y otra que se mantenga?

Los contratos están para cumplirlos, pero siempre se rompen por el lado del jugador, que decide que sí o que no. Habrá jugadores que se quieran quedar y otros que se quieran marchar. Yo les haré a todos la misma pregunta. ¿Quieres quedarte? ¿sabes lo que es la Segunda División? No quiero experiencias anteriores. El club no tiene nada que ver con las circunstancias que se encontró la gestora. Estamos institucional y económicamente bien. El que se quede tiene que saber que el club tiene como objetivo lo más arriba posible. Ellos tienen contrato, ellos decidirán.

¿Cambiaría algo de esta temporada?

Claro. Cambiaría todo lo necesario para habernos mantenido en Primera, era mi ilusión.