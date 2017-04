Vasiljevic: "Es un día complicado"

Actualizada 26/04/2017 a las 22:02

El entrenador de Osasuna, Petar Vasiljevic, ha admitido, después de la derrota ante el Barcelona (7-1) que deja a su equipo al borde del descenso, que "era complicado rascar algo" en el Camp Nou.

"Un día complicado. No hemos hecho nuestros deberes contra el Sporting y aquí era complicado rascar algo. Queda esperar el partido contra el Leganés y ver cómo queda", ha explicado en la rueda de prensa posterior al encuentro disputado en el Camp Nou.

Sobre el partido, ha destacado que el hecho de que al Barcelona sólo le valiera la victoria ha provocado que "hasta el final ellos hayan buscado marcar más goles" y ha precisado que intentará levantar "el ánimo" de sus jugadores, a pesar de que su equipo está al borde del descenso.

"Hay que trabajar el tema del ánimo del equipo, porque es jodido. Estamos sufriendo mucho desde enero. Las cosas no están saliendo y cuando un equipo tiene una mala dinámica es complicado cambiar las cosas", ha admitido.

No cree Vasiljevic que el sexto gol de Mascherano, que ha anotado de penalti su primer tanto como azulgrana, haya significado una falta de respeto hacia sus jugadores.

"No, han decidido que tire y es una decisión suya. Si marca uno u otro, me da igual. No le doy más vueltas. Más bien doy vueltas a cómo se genera ese penalti", ha zanjado.