Luis Enrique: "Se han dado muchas circunstancias positivas"

Actualizada 26/04/2017 a las 22:08

El entrenador del FC Barcelona, Luis Enrique Martínez, ha señalado este miércoles que la goleada lograda ante Osasuna en el Camp Nou (7-1) les viene "bien" de cara a lo que queda de LaLiga Santander, en plena lucha con el Real Madrid por el título, y ha celebrado que se hayan dado "muchas circunstancias positivas" en el encuentro, como por ejemplo que hayan marcado André Gomes o Paco Alcácer.

"Hay que ser conscientes y el equipo lo es de la situación en la que estamos y sumar puntos a través de nuestro juego y de un resultado que te vaya reforzando. Esto nos viene bien y más con el calendario que tenemos. Se han dado muchas circunstancias positivas", señaló en rueda de prensa.

En este sentido comentó que se queda "un poco con todo" de este partido. "Yo que no soy de recordar mucho, me quedo con que hemos empezado muy serios y muy bien ante un rival con 4-5-1 generándonos pocos espacios y dejando pocos huecos para atacar", apuntó.

"Pero con paciencia hemos generado ocasiones y hemos marcado en la primera acción de Leo. Me quedaría un poco con todo, con que hemos logrado que salgan los jugadores reforzados, con el buen resultado", añadió en este sentido.

En concreto, preguntado por los goles y actuación de André Gomes y Paco Alcácer, reconoció que les irá bien para subir su confianza. "A nivel individual hay jugadores que se han encontrado con el gol y si es por partida doble mucho mejor. Significa que van a mejorar en su confianza, básico para que den un rendimiento mejor", se sinceró.

"No deja de ser una anécdota que un jugador con el peso de Mascherano no haya marcado un gol como blaugrana. El rendimiento de 'Masche' está fuera de toda duda, su tarea no es la del gol y ha sido la anécdota positiva del partido. Seguirá dando muy buenos números, forma parte de su ADN de competidor nato", comentó sobre Mascherano y su primer gol en 319 partidos con el FC Barcelona.