Actualizada 26/04/2017 a las 21:20

Roberto Torres volvió a reencontrarse con el gol. El centrocampista navarro firmó su séptimo gol en esta campaña con un derechazo a saque de falta que dejó clavado a Ter Stegen. Tras el tanto, los rojillos entraron por el partido y disfrutaron de un oasis anímico que terminó secándose con el segundo tanto de Messi y la consecución de la goleada culé.

Tras el partido, Torres analizó el encuentro ante las cámaras de beIN Sports: "Hemos hecho una buena primera parte, aun yéndonos 2-0. Sabíamos que iba a ser complicado sacar algún punto, pero hemos estado bien cerrando espacios, que era lo que pretendíamos y aguantando el balón, que no era fácil. Con el gol hemos estado un poco mejor, hasta que han metido y ya ha sido un monólogo".

En cuanto al gol marcado en el Camp Nou: "Lo he visto en el centro de la portería y cuando iba a tirar me he imaginado que se iba mover para tapar el hueco de la barrera y he tirado ahí", apuntó. También añadió que esa goleada tan "abultada" hace que el marcador "pese": "Sabíamos donde veníamos y teníamos esperanzas de sacar algo positivo. Es otro paso atrás, pero esperamos poder ganar el domingo y dar una alegría a la afición" ha añadido.

Finalizó sincerándose con la temporada tan difícil que ha vivido Osasuna: "Todo el año está siendo muy duro y muy largo. No merecemos estar donde estamos. Sí que merecíamos estar abajo, pero no llevar tantos puntos, ni estar tan descolgados. Hemos hecho buenos partidos que no han estado recompensado con puntos y seguiremos peleando mientras haya opciones. Esperemos que el Leganés no gane, si no el descenso sería matemático. Seguiremos peleando por esta camiseta, que es un orgullo", ha finalizado.